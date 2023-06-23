Perluas Pangsa Pasar, Ganjar Sarankan Pelaku UMKM Jual Produk Secara Online

NGANJUK - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo memotivasi para pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Jumat (23/6/2023).

Ganjar memotivasi mereka untuk mengembangkan usahanya tidak hanya secara manual tapi juga secara online. Sebab, jika sebuah produk dijual secara online, pangsa pasarnya jauh lebih luas.

Bakal calon presiden (capres) itu mencontohkan para pelaku UMKM di Jateng, dalam membantu mengembangkan usaha, pihaknya membuat aplikasi khusus. Lewat aplikasi mengakomodir seluruh UMKM yang ada.

Sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memesan atau membelinya secara online.

Ganjar memmotivasi ratusan pelaku UMKM yang kebetulan sedang merayakan hari ulang tahunnya yang pertama. Ganjar tiba di Pendopo Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 14.30 WIB

Kedatangan Ganjar langsung disambut oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi.

BACA JUGA: Relawan Muda Ganjar Edukasi Politik Pakai Cara Asyik

Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Nganjuk, Ganjar kemudian menemui ratusan pelaku UMKM Nganjuk yang sudah lama menunggunya.

(Arief Setyadi )