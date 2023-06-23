Diduga Hendak Padamkan Api, Petani Tebu Tewas Terbakar di Ladangnya

MALANG - Warga Desa Urek-urek Malang dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat hangus terbakar di sebuah kebun tebu. Jasad yang ditemukan itu diketahui bernama Masykur (59) warga Jalan Arjuna RT 18 RW 05 Desa Sudimoro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, berkat laporan sang istri korban.

Kapolsek Gondanglegi Kompol Pudjiono menyatakan, awalnya korban berpamitan hendak ke perkebunan tebu miliknya pada Jumat pagi (23/6/2023) sekitar pukul 09.00 WIB. Korban berpamitan hendak membakar daun tebu yang sudah kering pada ladangnya di Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

"Namun sampai siang hari pukul 12.20 WIB, korban yang ditunggu istirnya tak juga pulang. Kemudian istri korban beserta warga mencari di ladang tebu milik korban," ucap Pudjiono dikonfirmasi MPI, Jumat (23/6/2023).

Kemudian korban yang akrab disapa Mat Sa'i lantas ditemukan dalam keadaan meninggal dengan keadaan hangus terbakar, dalam posisi telungkup di tanah. Diduga korban membakar daun tebu miliknya menjalar ke ladang milik saudara Mat Sa'i, yang berbatasan atau satu lokasi dengan milik korban.

"Korban diduga berusaha memadamkan api yang menjalar tersebut, tetapi tidak berhasil karena api sudah membesar dan berasap. Korban diduga panik dan sesak nafas, dan jatuh tertelungkup yang mengakibatkan korban terbakar oleh api yang sudah besar," jelasnya.

Korban meninggal dunia dengan luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi pada Jumat siang dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta pemeriksaan para saksi. Sementara jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka, karena istri dan keluarga korban tidak menghendaki pemeriksaan jenazah dengan autopsi.

"Dari pemeriksaan luar oleh bidan desa Ririn Restati bahwa tidak diketemukan luka benda tajam atau tumpul dan hanya ditemukan luka bakar di sekujur tubuh korban," tuturnya.