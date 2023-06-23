Tidur di Tembok Jembatan, Pria Ini Tewas Terjun ke Sungai Metro

MALANG - Warga kawasan Jalan Pisangcandi Kota Malang dihebohkan dengan seorang pria yang terjun dari jembatan ke Sungai Metro. Pria yang belakangan diketahui bernama Kholik (42) warga Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang ini akhirnya ditemukan tak bernyawa di kedalaman 25 meter dari atas jembatan.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa ini diketahui oleh seorang pengemudi ojek online bernama Suhendro pada Jumat siang (23/6/2023) sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu korban diketahui tengah bersandar di salah satu tembok jembatan dan diduga mengantuk. Tak berapa lama kemudian korban tiba-tiba terjatuh dari atas jembatan, sehingga membuat saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT setempat diteruskan ke pihak kepolisian.

Kapolsek Sukun, Kompol Nyoto Gelar membenarkan informasi adanya seorang pria yang terjun dari atas jembatan di Jalan Pisangcandi, RT 09 RW.04 Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Laporan tersebut baru diterima pihak kepolisian sekitar pukul 15.00 WIB dan langsung mendatangi lokasi bersama tim penyelamat gabungan.

"Terima laporan masuk jam 3 sore, saat di lokasi belum dievakuasi. Baru kita telepon PMI, Damkar, dan relawan RJT untuk evakuasi," ucap Nyoto Gelar, Jumat (23/6/2023).

Nyoto menambahkan, dari hasil pemeriksaan awal diduga korban mengantuk saat tengah berada di sekitar jembatan. Hal ini pun didasari pada pemeriksaan saksi bernama Suhendro yang menunjukkan posisi korban terakhir sebelum terjun ke sungai sedalam 25 meter.

Ia pun belum bisa memastikan dugaan mabuk yang menyebabkan korban terjun ke bawah jembatan. Lagi pula dari lokasi kejadian juga tidak ditemukan adanya botol minuman keras (miras) maupun obat-obat terlarang yang ditengarai bisa menyebabkan hilang kesadaran.

"(Dugaan penyebab kematian mabuk) itu kaitan dengan forensik, kita tidak bisa menjawab. Kalau kita menjawab takut tidak pas, tetapi itu saksinya menerangkan tadi dia bersandarnya tidak seperti berbaring," ungkap dia.