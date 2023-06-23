Relawan Ganjar Gelar Sejuta Doa Meraih Kemenangan di Bondowoso

BONDOWOSO - Sahabat Ganjar menggelar acara bersholawat bersama di Pondok Pesantren Al-Hud, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kegiatan tersebut bertajuk Sejuta Doa Menuju Kesuksesan Dalam Meraih Kemenangan untuk Ganjar.

Acara yang digelar pada Jumat (23/6/2023) ini bertujuan untuk memohon keberkahan dan kesuksesan dalam meraih kemenangan bagi Ganjar Pranowo menjadi Presiden di 2024.

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Jawa Timur Sahabat Ganjar, Bambang Wahyuono mengungkapkan harapan agar Indonesia mendapatkan sosok pemimpin yang amanah dan perduli dengan dunia pesantren. Itu diungkapkan Bambang dihadapan santri dan masyarakat.

“Harapan kami dalam acara ini, masyarakat Jawa Timur, mendapatkan sosok pemimpin yang tepat sosok yang amanah dan perduli dengan dunia santri dan InshaAllah itu ada disosok Bapak Ganjar Pranowo”,” kata Bambang dalam sambutannya, dikutip dari keterangan tertulis.

BACA JUGA: Jurus Jitu Orang Muda Ganjar Atasi Kesulitan Air Bersih di Kubu Raya

Doa dan sholawat bersama ini dihadiri ratusan santri, para tokoh agama dan masyarakat. Mereka antusias melantunkan doa terbaiknya untuk keselamatan Bangsa Indonesia dan mendoakan Ganjar Pranowo, menjadi Presiden terpilih pada Pilpres 2024.