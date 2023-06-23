Disambangi Ganjar, Alun-Alun Nganjuk Dipadati 32.000 Warga

NGANJUK - Alun-alun Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), lumpuh total, Jumat (23/6/2023). Semua jalan menuju pusat kota Nganjuk itu tak bisa dilalui kendaraan karena penuh dengan lautan manusia yang ingin bertatap muka secara langsung dengan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Sekira 32.000 warga Nganjuk hadir di acara Jalan Sehat Kebangsaan Relawan Desa. Dengan antusias, mereka datang dari berbagai daerah di Nganjuk dan kabupaten lain di Jatim.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, mayoritas yang datang adalah emak-emak. Mereka rela berdesakan sambil menggendong anak-anak mereka. Tak kalah antusias kalangan milenial dan Gen Z juga turut hadir di sana.

Pilihan ribu massa itu sudah memenuhi alun-alun Nganjuk sejak pagi hari. Mereka rela menanti berjam-jam demi bertatap muka dengan calon presiden idaman mereka itu.

Dan benar saja, saat Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB, ia langsung menjadi rebutan. Semua orang merangsek untuk mendekat dan bersalaman.

"Akhirnya Pak Ganjar datang juga. Pak aku bocahmu. Duh ganteng tenan bapakku," teriak warga.

"Nganjuk full senyum buat pak Ganjar. Pokoke pasti menang pak," teriak yang lain.

Ganjar dengan ramah melayani warga yang ingin bersalaman. Meski sesekali, ia terlihat kerepotan karena terdorong oleh warga yang begitu antusias.

"Terima kasih ya, jangan dorong-dorong ya," kata Ganjar.