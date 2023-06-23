Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Disambangi Ganjar, Alun-Alun Nganjuk Dipadati 32.000 Warga

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |21:58 WIB
Disambangi Ganjar, Alun-Alun Nganjuk Dipadati 32.000 Warga
Ganjar Pranowo dikerumuni warga Nganjuk (Foto : Istimewa)
A
A
A

NGANJUK - Alun-alun Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), lumpuh total, Jumat (23/6/2023). Semua jalan menuju pusat kota Nganjuk itu tak bisa dilalui kendaraan karena penuh dengan lautan manusia yang ingin bertatap muka secara langsung dengan Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Sekira 32.000 warga Nganjuk hadir di acara Jalan Sehat Kebangsaan Relawan Desa. Dengan antusias, mereka datang dari berbagai daerah di Nganjuk dan kabupaten lain di Jatim.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, mayoritas yang datang adalah emak-emak. Mereka rela berdesakan sambil menggendong anak-anak mereka. Tak kalah antusias kalangan milenial dan Gen Z juga turut hadir di sana.

Pilihan ribu massa itu sudah memenuhi alun-alun Nganjuk sejak pagi hari. Mereka rela menanti berjam-jam demi bertatap muka dengan calon presiden idaman mereka itu.

Dan benar saja, saat Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB, ia langsung menjadi rebutan. Semua orang merangsek untuk mendekat dan bersalaman.

"Akhirnya Pak Ganjar datang juga. Pak aku bocahmu. Duh ganteng tenan bapakku," teriak warga.

"Nganjuk full senyum buat pak Ganjar. Pokoke pasti menang pak," teriak yang lain.

Ganjar dengan ramah melayani warga yang ingin bersalaman. Meski sesekali, ia terlihat kerepotan karena terdorong oleh warga yang begitu antusias.

"Terima kasih ya, jangan dorong-dorong ya," kata Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement