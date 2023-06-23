Kisah Sukses UMKM Nganjuk, Ada Ganjar Pranowo di Belakangnya

NGANJUK - Nama Ganjar Pranowo dielu-elukan oleh para pelaku UMKM Nganjuk saat Bacapres itu menghadiri acara ulang tahun pertama UMKM Nganjuk di Pendopo Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (23/6/2023).

Para pelaku UMKM itu berterima kasih pada Ganjar. Bahkan, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi pun menguncapkan hal serupa.

Rupanya, mereka berterima kasih lantaran Ganjar punya andlil besar dalam pengembangan UMKM di Nganjuk. Berkat Ganjar, UMKM Nganjuk kini semakin berkibar.

"Hari ini adalah ulang tahun UMKM pertama Nganjuk. Terimakasih pak Ganjar, berkat bapak UMKM di Nganjuk semakin tumbuh dengan baik," kata Marhaen, dalam keterangan tertulis yang diterima.

Marhaen menerangkan, dulu ia sengaja membawa rombongan baik dari dinas maupun DPRD dan perwakilan UMKM berkunjung ke Jateng. Tujuannya hanya satu, belajar pengelolaan UMKM dan pemerintahan pada Ganjar.

Alasannya, Ganjar dianggap sukses mengembangkan UMKM dan tata kelola pemerintahan. Khusus UMKM, prestasi Ganjar tak terbantahkan.

"Pak Ganjar ini prestasinya banyak sekali, yang sangat menonjol di bidang UMKM. Beliau ini punya banyak produk pendampingan untuk UMKM, termasuk kridit lunak UMKM di Jateng, tahun lalu saja mencapai Rp56 triliun," jelasnya.

Selain itu, banyak pula program lain yang digagas Ganjar dalam mendampingi UMKM. Misalnya Lapak Ganjar, Heterospace untuk pendampingan dan pelatihan, akses pemasaran, kerjasama dengan E-commerce raksasa nasional dan lainnya.

"Makanya kami waktu itu ingin berguru. Dan alhamdulilah, hari ini UMKM di Nganjuk sudah tumbuh, sudah ulang tahun yang pertama. Hari ini hadir 1000 pelaku UMKM dan kami berharap mendapat motivasi dari bapak," terangnya.