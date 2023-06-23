Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tim Investigasi MUI Pusat Temukan Fakta Baru soal Ponpes Al Zaytun

Andrian Supendi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:32 WIB
Tim Investigasi MUI Pusat Temukan Fakta Baru soal Ponpes Al Zaytun
Ketua Tim Investigas MUI Pusat Prof Drs H Firdaus Syam. (MPI/Andrian Supendi)
A
A
A

INDRAMAYU - Tim Investigasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengunjungi Mapolres Indramayu, Jumat (23/6/2023) pagi. Kedatangan tim MUI untuk berdiskusi terkait Ponpes Al Zaytun dengan Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar di ruang Patria Tama Polres Indramayu.

Diskusi tersebut guna menggali lebih dalam perihal kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Indramayu dan pemimpinnya Panji Gumilang.

Menurut Ketua Tim Investigasi MUI Pusat, Prof Drs H Firdaus Syam, ucapan Panji Gumilang menimbulkan reaksi yang sangat keras, terutama dari kalangan umat Islam.

Hal itu mengingat, ia melanjutkan, Ponpes Al-Zaytun yang berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Indramayu itu dianggap menyebarkan ajaran yang sesat dan tidak sesuai dengan akidah agama Islam.

"Karena itu kami MUI datang ke Polres Indramayu dalam rangka saling menggali informasi," ujar Firdaus, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Firdaus Syam mengungkap, MUI sudah memiliki data apa saja yang menjadi kontroversi di Al-Zaytun. Namun, untuk menentukan langkah selanjutnya, MUI perlu penjelasan langsung dari Panji Gumilang.

"Hari ini Panji Gumilang menyanggupi panggilan dari MUI. Ia berjanji akan datang ke Gedung Sate, Bandung untuk klarifikasi siang hari nanti. Tapi kita harus konfirmasi, ditanyakan dahulu ke yang bersangkutan sehingga kita bisa membuat keputusan yang adil dan sesuai aturan-aturan agama dan konstitusi," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/525/2862333/hadiri-syukuran-al-zaytun-ketua-mui-tasikmalaya-dipecat-p2JxCm0q7e.jpg
Hadiri Syukuran Al Zaytun, Ketua MUI Tasikmalaya Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/525/2857855/al-zaytun-digeledah-bareskrim-polri-puluhan-kendaraan-dan-ratusan-polisi-masuki-area-ponpes-NdmaORTtEz.jpg
Al Zaytun Digeledah Bareskrim Polri, Puluhan Kendaraan dan Ratusan Polisi Masuki Area Ponpes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/525/2845124/ponpes-al-zaytun-bakal-diambil-alih-kemenag-polisi-siap-lakukan-pengamanan-SCNZOVR2GA.jpg
Ponpes Al-Zaytun Bakal Diambil Alih Kemenag? Polisi Siap Lakukan Pengamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/525/2842083/al-zaytun-bakal-kembali-didemo-ribuan-orang-ini-yang-dilakukan-panji-gumilang-yijSPru0Dd.jpg
Al Zaytun Bakal Kembali Didemo Ribuan Orang, Ini yang Dilakukan Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/525/2842018/al-zaytun-didemo-lagi-kawat-berduri-sudah-terpasang-di-pintu-masuk-ponpes-w9RXgAh1mi.jpg
Al Zaytun Didemo Lagi, Kawat Berduri Sudah Terpasang di Pintu Masuk Ponpes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/525/2836046/polres-indramayu-telusuri-dugaan-unsur-pidana-di-ponpes-al-zaytun-LgoFB8eyQI.jpg
Polres Indramayu Telusuri Dugaan Unsur Pidana di Ponpes Al Zaytun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement