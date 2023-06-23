Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tembok Penahan Tanah Ambruk di Sukabumi, 7 Rumah Terdampak

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:48 WIB
Tembok Penahan Tanah Ambruk di Sukabumi, 7 Rumah Terdampak
Foto: Dok Ist
A
A
A

SUKABUMI - Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 20 meter di Lapang Cijagung, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, jebol dan ambruk pada Kamis (22/6/2023). Akibatnya air, tanah dan material longsoran menimpa rumah warga yang berada di bawah lokasi kejadian.

Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan (P2BK) Kadudampit, D Syarifudin mengatakan, kejadian tersebut terjadi sekira pukul 17.45 WIB, dipicu oleh hujan deras yang cukup lama mengguyur wilayah tersebut. Selain itu kualitas pembangunan yang buruk diduga menjadi penyebab ambruknya pekerjaan TPT tersebut.

"Itu yang jebolnya TPT Lapang Cijagung, nah kan kalo dulu (sebelumnya) dibereskan terus dipadatin tanah-tanahnya, (mungkin) tidak bakal terjadi (ambruknya TPT tersebut). Nah pembangunannya, tidak sampai bawah bikin pondasinya," ujar Syarifudin kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (23/6/2023).

 BACA JUGA:

Akibat ambruknya TPT tersebut, lanjut Syarifudin, sebanyak 7 kepala keluarga (KK) dengan 34 jumlah jiwa yang menempati 7 rumah di sekitar lokasi kejadian, tertimpa debit air dan material longsoran dari proyek cut and fill Lapang Cijagung tersebut.

 BACA JUGA:

"Saluran debit air yang longsor dari atas itu kan keluar, ini kan (pemukiman) warga (berada) di bawah lapang itu. Jadi air kan ke bawah, (menimpa) ke rumah-rumah warga hingga masuk ke dalam rumah. Ga ada yang (rumah) yang rusak, cuma puing-puing bekas longsor, model material tanah, masuk ke rumah warga," ujar Syarifudin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169893/bencana-5qrN_large.jpg
24 Bencana dalam Sepekan, Puluhan Jiwa Melayang dan Ratusan Rumah Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/340/3154967/kekeringan-2VgP_large.jpg
BNPB Mencatat 6 Bencana Dalam 1 Hari Terakhir, Banjir hingga Kekeringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152395/bencana-uXyh_large.jpg
BNPB Ingatkan Masyarakat Siap Siaga Menghadapi Cuaca Ekstrem Sepanjang Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143824/banjir-ZSEH_large.jpg
Kenapa Terjadi Bencana Beruntun pada Akhir Mei 2025? Ini Penjelasan BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/512/3133543/bencana-H7fG_large.jpg
Bencana Pergerakan Tanah di Brebes Meluas ke Pedukuhan Ares
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/512/3132141/bencana_tanah_bergerak-mQaA_large.jpg
Bencana Tanah Bergerak Terjang Sirampog Brebes, 367 Warga Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement