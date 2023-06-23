Peduli UMKM, Perindo Berikan Gerobak ke Pedagang Gorengan di Bandung

BANDUNG - Partai Perindo memberikan bantuan gerobak kepada salah seorang pedagang gorengan di Jalan Parakan saat RT03/23, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jumat (23/6/2023).

Pemberian gerobak Perindo dilakukan langsung oleh Bacaleg Perindo DPRD Kota Bandung Dapil-3 John Binsar Simalango kepada pedagang gorengan atas nama Mimin. Pemberian gerobak disambut sukacita oleh Mimin beserta keluarga yang hadir.

"Hari ini, kami memberikan bantuan gerobak kepada ibu Mimin untuk dipakai jualan gorengan. Selama ini, ibu Mimin menggunakan gerobak untuk berjualan, tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan," ujar John.

Menurut dia, awal mula pemberian gerobak tersebut, tak sengaja bertemu dengan Mimin. Saat dia datang ke masyarakat ketemu dengan Mimin. Waktu itu, dia menyampaikan pengalaman beliau sudah 7 tahun berdagang keliling dengan gerobak rusak.

"Jadi kalau dia berjalan tuh udah agak berat membawanya karena rusak dan jauh. Kami dari Perindo melihat semangat dari ibu ini dan berupaya memberikan apa yang dia butuhkan," ujarnya.