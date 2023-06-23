Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tiba di Gedung Sate, Panji Gumilang Bungkam Soal Polemik Al-Zaytun

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:57 WIB
Tiba di Gedung Sate, Panji Gumilang Bungkam Soal Polemik Al-Zaytun
Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang tiba di Gedung Sate (foto: MPI/Agung)
BANDUNG - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang tiba di Gedung Sate sore hari ini, Jumat (23/6/2023). Dirinya bakal diperiksa terkait beragam kontroversi yang ditimbulkannya.

Dalam pantauan di lapangan, Panji Gumilang yang mengenakan kemeja putih dilengkapi jas hitam serta peci hitam tiba di Gedung Sate sekitar pukul 16.04 WIB.

Diketahui, Panji Gumilang sendiri datang dengan mengendarai mobil Land Cruiser berwarna hitam dengan nopol B 467 APG.

Panji Gumilang pun terlihat santai dan memilih masuk lewat area parkir barat Gedung Sate didampingi sejumlah pengurus Ponpes Al-Zaytun. Bahkan, sesekali dirinya mengacungi jempol kepada wartawan yang tengah menunggu kedatangannya.

"Agendanya apa syekh?" tanya wartawan pada Panji Gumilang.

"Agendanya di sini semua," kata Panji sambil menunjukan sebuah buku.

Panji Gumilang mengatakan, kedatangannya ke Gedung Sate ini di dampingi oleh para pengurus Ponpes Al-Zaytun.

"Berapa orang yang kesini syekh," tanya wartawan.

"Banyak," jawab Panji.

