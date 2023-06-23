Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Panji Gumilang Hanya Acungkan Jempol saat Ditanya Polemik Ponpes Al Zaytun

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:01 WIB
Panji Gumilang Hanya Acungkan Jempol saat Ditanya Polemik Ponpes Al Zaytun
Panji Gumilang. (Foto: Agung Bakti)
BANDUNG - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang tiba di Gedung Sate Jumat (23/6/2023) sore. Dirinya bakal diperiksa terkait beragam kontroversi yang ditimbulkannya.

Dalam pantauan di lapangan, Panji Gumilang yang mengenakan kemeja putih dilengkapi jas hitam serta peci hitam tiba di Gedung Sate sekitar pukul 16.04 WIB. Panji datang dengan mengendarai mobil Land Cruiser berwarna hitam.

Panji Gumilang pun terlihat santai dan memilih masuk lewat area parkir barat Gedung Sate, didampingi sejumlah pengurus Ponpes Al-Zaytun. Bahkan, sesekali dirinya mengacungi jempol kepada wartawan yang tengah menunggu kedatangannya.

 BACA JUGA:

"Agendanya apa?" tanya wartawan pada Panji Gumilang.

"Agendanya di sini semua," kata Panji sambil menunjukan sebuah buku.

Panji Gumilang mengatakan, kedatangannya ke Gedung Sate ini di dampingi oleh para pengurus Ponpes Al-Zaytun.

"Berapa orang yang ke sini?" tanya wartawan.

"Banyak," jawab Panji.

Puluhan wartawan yang telah menantikan kedatangan Panji Gumilang pun tampak berebut mengambil momen kedatangan Panji Gumilang di Gedung Sate itu.

Bahkan, wartawan sempat berdesakan saat Panji Gumilang akan memasuki ruang kerja Gubernur Jabar untuk dimintai keterangan terkait polemik Ponpes Al-Zaytun. Namun, upaya wartawan untuk mendapatkan keterangan awal dari Panji Gumilang tak berhasil.

Orang nomor satu di Ponpes Al-Zaytun itu hanya mengacungkan jempol dan mengayunkan tangan saat diberondong beragam pertanyaan seputar polemik Al-Zaytun.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jabar, Iip Hidayat mengatakan, Panji Gumilang akan memberikan klarifikasi atas persoalan yang terjadi.

"Sesuai kewenangan kita kan ingin mengonfirmasi dan mengklarifikasi," ucap Iip.

