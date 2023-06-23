Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ada Perempuan Disekap Dalam Kamar Selama Sebulan di Bandung, Keluarga Pelaku Kaget

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |17:39 WIB
Ada Perempuan Disekap Dalam Kamar Selama Sebulan di Bandung, Keluarga Pelaku Kaget
Kamar tempat wanita disekap selama 1 bulan. (MPI)
A
A
A

BANDUNG - Seorang perempuan berinisial Y disekap oleh pelaku AG (33) di dalam kamar selama 1 bulan di rumah yang berlokasi di gang sekitar Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat. Pihak keluarga pelaku mengaku kaget ada perempuan disekap di dalam rumah.

Ibunda pelaku AG, yakni Sopiah mengaku terkejut dan tidak tahu atas perbuatan anaknya. Dia bahkan tidak tahu ada perempuan di kamar yang ditempati AG.

"Saya juga kaget. Enggak ada (suara wanita)," kata dia ketika ditemui pada Jumat (23/6/2023).

Hal senada disampaikan saudara AG. Dia mengaku tidak pernah mendengar ada suara wanita.

Padahal, jarak di antara kamar AG dan saudaranya berdekatan. Dia bahkan tak mengetahui anaknya itu mempunyai pacar atau teman dekat.

Sopiah menambahkan, anaknya tak mempunyai pekerjaan tetap. Di rumah, AG hanya makan dan tidur. Tak ada hal yang dinilai mencurigakan. Jika keluar dari rumah, biasa kamar dikunci.

"Enggak ada (kerjaan) mah bobo makan bobo makan, gitu," ungkap dia.

Usai digerebek polisi, Sopiah mengaku sempat melihat wanita yang diduga disekap di kamar AG. Namun begitu, dia tak melihat rupa fisiknya secara utuh karena sedang terkejut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
wanita disekap Penyekapan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155049/penyekapan-VhI7_large.jpg
Wanita Muda di Depok Diduga Disekap Oknum Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151183/4_orang_sekap_dan_perkosa_remaja_cantik_di_samarinda_korban_dibuat_mabuk-EZeq_large.jpg
Empat Orang Sekap dan Perkosa Remaja Cantik di Samarinda, Korban Dibuat Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/338/3080510/penampakan_pria_yang_sekap_anak_perempuan_di_pospol_pejaten_jaksel-MLIw_large.jpeg
Penampakan Pria yang Sekap Anak di Pospol Pejaten Berbaju Tahanan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079647/penyekapan_bocah_di_pospol_pejaten-tuEn_large.png
Fakta Terbaru Kasus Anak Disekap Pria Bersajam di Pospol Pejaten Jaksel, Pelaku Teman Bisnis Ayah Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079588/ojol-82Yy_large.jpg
Duh! Ojol Sibuk Berebut Videokan Situasi Menegangkan Ayah Sekap Anak di Pospol Pejaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/28/338/3079578/penyekapan-xLGz_large.jpg
Pelaku Penyekapan Bocah di Pejaten Jaksel Ternyata Ayah Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement