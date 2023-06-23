Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Datangi Gedung Sate, Ternyata Panji Gumilang Tolak Tabayyun Soal Polemik Al-Zaytun

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:52 WIB
Datangi Gedung Sate, Ternyata Panji Gumilang Tolak Tabayyun Soal Polemik Al-Zaytun
Jajaran MUI Pusat saat konper di Gedung Sate Bandung (foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat kecewa dengan sikap Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang yang enggan bertemu langsung memberikan klarifikasi atau tabayyun.

Padahal, tim peneliti MUI Pusat yang berjumlah lima orang itu sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bandung mengingat Panji Gumilang dijadwalkan memberikan klarifikasi kepada tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (23/6/2023).

"Sekali lagi kami sangat kecewa karena Panji Gumilang tidak bersedia bertemu dengan tim dari MUI," kata Ketua Komisi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (KP3) MUI Pusat sekaligus Ketua Tim Peneliti Ponpes Al-Zaytun MUI, Prof. Firdaus Syam.

Menurut Firdaus, MUI merupakan sebuah lembaga legal yang kehadirannya diakui oleh negara. Di dalam MUI terdiri dari sejumlah ormas Islam yang bertugas merawat keharmonisan akidah Islam di Tanah Air.

"Kami sudah melakukan langkah-langkah, kemarin kami juga ke Indramayu untuk bisa bertemu, tapi tidak direspon," ungkap Firdaus.

Upaya lainnya yang dilakukan tim dari MUI yaitu bersurat kepada Ponpes Al-Zaytun. Namun, hingga kini, Ponpes Al-Zaytun enggan untuk bertabayyun dengan MUI pusat.

"Hari ini kami datang dari Jakarta juga ditolak, kami masih berupaya dengan mengirimkan empat pertanyaan penting, yang kami titipkan ke tim investigasi agar Panji Gumilang menjawab," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/525/2842133/ketika-panji-gumilang-acungkan-dua-jempol-saat-cek-demo-di-ponpes-al-zaytun-Bd0MulaaUm.jpg
Ketika Panji Gumilang Acungkan Dua Jempol saat Cek Demo di Ponpes Al-Zaytun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/525/2838065/besok-pemerintah-umumkan-keputusan-al-zaytun-nasib-panji-gumilang-di-ujung-tanduk-RPf53xVDet.jpg
Besok! Pemerintah Umumkan Keputusan Al Zaytun, Nasib Panji Gumilang di Ujung Tanduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/525/2837434/begini-kondisi-terkini-ponpes-al-zaytun-di-tengah-aksi-266-llFoHXb3Lz.jpg
Begini Kondisi Terkini Ponpes Al Zaytun di Tengah Aksi 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/525/2836954/pastikan-tak-ada-aktivitas-satpol-pp-sidak-galangan-kapal-raksasa-milik-al-zaytun-TlO8Ldcm95.jpg
Pastikan Tak Ada Aktivitas, Satpol PP Sidak Galangan Kapal Raksasa Milik Al-Zaytun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/525/2836776/nasib-ponpes-al-zaytun-bakal-diumumkan-pekan-depan-MIkU0qHq7W.jpg
Nasib Ponpes Al Zaytun Bakal Diumumkan Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/525/2836177/klarifikasi-panji-gumilang-buntu-tim-investigasi-bakal-ambil-langkah-ini-C3ijcnqtJc.jpg
Klarifikasi Panji Gumilang Buntu, Tim Investigasi Bakal Ambil Langkah Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement