Hadapi Musim Paceklik, Nelayan Balad Ganjar Bangun Kolam Pemijahan Lele

PANGANDARAN - Relawan Nelayan Balad Ganjar membangun kolam pemijahan lele untuk kelompok nelayan kecil yang berada di Dusun Kedungrejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Koordinator Daerah Nelayan Balad Pangandaran, Eko Komarudin mengatakan, pihaknya juga memberikan bantuan untuk mendukung budi daya lele para nelayan, mulai dari indukan, bibit lele, hingga beberapa karung pakan lele.

Bantuan ini kata dia, adalah agar para nelayan tetap bisa meraih pendapatan meski tengah menghadapi musim panceklik.

"Di setiap musim bagi nelayan itu ada yang namanya musim paceklik. Di muslim paceklik itu kami enggak bisa melaut sama sekali," ujar Eko, Jumat (23/6/2023).

Menurut Eko, bahwa bantuan kolam pemijahan dan bibit yang diberikan akan dikelola bersama oleh seluruh anggota kelompok nelayan yang ada.

"Teknisnya nanti kami kelola bersama-sama, terus hasilnya nanti juga bagi rata. Jadi, akan meningkatkan penghasilan nelayan kecil," tutur Eko.

Bantuan dari relawan Nelayan Balad Ganjar juga bersifat berkelanjutan. Bila lele yang dibudi daya telah memasuki masa panen, relawan ini akan menggandeng UMKM dalam pengelolaan dan pemasarannya.

"Setelah panen, kami pasarkan dengan membuatnya jadi abon juga. Kami jual ke bakul-bakul dan pedagang setempat,"ujarnya.

Kegiatan ini kata dia digelar karena terinspirasi dari kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Menurut dia, Ganjar Pranowo telah mengeluarkan banyak program yang bisa mendorong kesejahteraan nelayan kecil.

"Kegiatan selanjutnya kami akan melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk nelayan kecil di daerah lain," pungkasnya.