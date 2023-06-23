Advertisement
HOME NEWS JABAR

Klarifikasi Panji Gumilang Buntu, Tim Investigasi Bakal Ambil Langkah Ini

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |21:23 WIB
Klarifikasi Panji Gumilang Buntu, Tim Investigasi Bakal Ambil Langkah Ini
Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang tiba di Gedung Sate (foto: MPI/Agung)
BANDUNG - Tim Investigasi menghormati sikap Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang yang enggan memberikan klarifikasi atau tabbayun secara langsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (23/6/2023).

Dalam pemanggilan hari ini, Panji Gumilang hanya meminta daftar pertanyaan dari Tim Investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Kita klarifikasi, enggak bisa maksa kalau beliau tidak mau yah bagaimana," kata Ketua Tim Investigasi, KH Badruzzaman M. Yunus.

Dia menjelaskan, Panji Gumilang meminta waktu untuk mempersiapkan jawaban dari 5 pertanyaan yang diberikan Tim Investigasi. Namun Panji tidak menyampaikan kapan jawaban itu akan diserahkan.

"Kami akan membikin laporan dulu atas apa yang telah kami lakukan hari ini. Untuk tindak lanjut berikutnya nanti, kami menunggu arahan pimpinan," ujarnya.

Badruzzaman menegaskan, pihaknya tidak bisa membuka pertanyaan yang diberikan kepada Panji secara gamblang. Hanya saja pertanyaan yang diberikan seputar isu sensitif terkait Ponpes Al-Zaytun.

"Saya akan laporan atas apa yang sudah dilakukan hingga hari ini, setelah itu kami akan melangkah," tegasnya lagi.

Halaman:
1 2
      
