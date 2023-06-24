Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Konflik Memanas, Bos Wagner Salahkan Menhan Shoigu Soal Perang Rusia di Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:55 WIB
Konflik Memanas, Bos Wagner Salahkan Menhan Shoigu Soal Perang Rusia di Ukraina
Bos Wagner salahkan Menhan Rusia soal perang Rusia-Ukraina (Foto: Kremlin Pool/EPA-EFE/REX)
RUSIA - Publik terbiasa mendengar bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengoceh tentang kepemimpinan militer Rusiaterutama pada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu, terkait  masalah di medan perang.

Pertikaian publik antara kelompok tentara bayaran Wagner dan Kementerian Pertahanan bukanlah hal baru.

Dalam omelan video terbarunya melalui Telegram, Prigozhin menyalahkan Shoigu karena memulai perang Rusia di Ukraina pada Februari tahun lalu.

"Kami menyerang mereka, dan mereka menyerang kami. Begitulah yang terjadi selama delapan tahun yang panjang, dari 2014 hingga 2022. Terkadang jumlah pertempuran akan meningkat, terkadang menurun,” terang Prigozhin saat berbicara pertama kali tentang pertempuran di timur Ukraina yang dimulai pada 2014 setelah intervensi militer Rusia.

"Pada 24 Februari [2022] tidak ada yang luar biasa terjadi di sana. Sekarang Kementerian Pertahanan mencoba menipu publik, menipu presiden dan menceritakan sebuah kisah bahwa ada agresi gila oleh Ukraina, yang - bersama dengan seluruh blok NATO - Ukraina berencana menyerang kita,” lanjutnya.

"Perang diperlukan... agar Shoigu bisa menjadi Marsekal, agar dia bisa mendapatkan Bintang Pahlawan kedua... perang itu bukan untuk demiliterisasi atau de-nazifikasi Ukraina. Itu diperlukan untuk bintang tambahan,” ujarnya.

Prigozhin juga menyalahkan perang terhadap oligarki, mengutuk "klan yang dalam praktiknya mengatur Rusia saat ini".

      
