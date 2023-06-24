Kisruh Pembangunan Kedutaan Rusia, Diplomat Rusia Jongkok di Dekat Parlemen Australia

Kisruh pembangunan kedutaan Rusia di Australia (Foto: EPA-EFE/REX)

RUSIA - Seorang diplomat Rusia terlihat berjongkok di dekat parlemen Australia dalam pertikaian atas lokasi di mana Rusia ingin membangun kedutaan barunya.

Aksi ini dilakukan menyusul keputusan Australia pada minggu lalu untuk merobek perjanjian yang dilakukan pada 2008, dengan alasan keamanan nasional.

Rusia mengatakan akan menantang langkah tersebut di Pengadilan Tinggi.

Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese mengatakan diplomat itu bukan ancaman. Dia adalah seorang pria yang berdiri di atas rumput.

Saat mengumumkan undang-undang baru yang bertujuan untuk mengakhiri perjanjian itu, Albanese mengatakan badan intelijen telah memberikan nasehat keamanan yang sangat jelas.

Kedutaan yang direncanakan hanya berjarak 400 meter (0,25 mil) dari parlemen, yang menurut para ahli menimbulkan risiko mata-mata.

Kedutaan Rusia yang ada agak jauh.