HOME NEWS INTERNATIONAL

Siswa SMA Tewas Usai Alat Pemadam Meledak saat Latihan Kebakaran, 21 orang Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |12:05 WIB
Seorang siswa SMA tewas usai alat pemadam kebakaran meledak (Foto: Ruamkatunyu Foundation)
THAILAND - Seorang siswa sekolah menengah atas (SMA) tewas setelah alat pemadam kebakaran meledak saat latihan kebakaran di kampusnya di Thailand.

Gubernur kota itu mengatakan dua puluh satu orang lainnya di Sekolah Rajavinit Mathayom di Bangkok terluka dalam insiden yang terjadi pada Jumat (23/6/2023). Tujuh orang dibawa ke rumah sakit.

Ledakan itu membuat alat pemadam terbang ke arah korban, yang berjarak sekitar 10 meter.

Tim penyelamat mengatakan alat pemadam mungkin rusak karena paparan sinar matahari atau panas.

Siswa yang meninggal itu berada di tahun terakhir sekolahnya. Usianya belum dikonfirmasi.

Polisi telah menyelidiki penyebab insiden tersebut, menutup tempat kejadian yang masih berserakan dengan puing-puing.

Para pejabat menambahkan bahwa alat pemadam yang digunakan dalam latihan tersebut semuanya telah dikirim ke divisi forensik kepolisian.

Telusuri berita news lainnya
