Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Isu Teori Konspirasi Menyeruak, TV Rusia Tayangkan Putin di 2 Tempat Sekaligus Picu Klaim Body Double

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |12:48 WIB
Isu Teori Konspirasi Menyeruak, TV Rusia Tayangkan Putin di 2 Tempat Sekaligus Picu Klaim <i>Body Double</i>
Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Sputnik/AFP)
A
A
A

RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya ditampilkan di televisi negara di dua lokasi berbeda sekaligus. Tayangan ini memicu klaim oleh pihak oposisi dan akun pro-Ukraina bahwa itu adalah "bukti" bahwa dia menggunakan ‘body double’ atau ‘badan ganda’.

Klaim bahwa Putin memiliki satu atau bahkan beberapa "pengganti" telah berlangsung selama beberapa dekade dan terus muncul kembali terutama karena penampilannya berubah seiring bertambahnya usia. Dinas Rahasia Ukraina bahkan menyusun panduan praktis tentang cara membedakan doppelganger.

Tetapi sementara klaim semacam itu menawarkan sedikit substansi atau bukti di luar spekulasi kosong dan "pendapatan panas" yang dangkal di masa lalu, serangkaian segmen TV yang ditayangkan pada Kamis (22/6/2023) di Rusia, tampaknya menunjukkan presiden di dua tempat sekaligus, mengangkat alis bahkan dari orang yang paling bersemangat sekalipun. skeptis "tubuh ganda".

Serangkaian posting Twitter dan Telegram pada Jumat (23/6/2023) menyoroti ketidakkonsistenan yang tampak dalam pelaporan berita negara Rusia dari hari sebelumnya, mengklaim itu adalah bukti konklusif bahwa Putin menggunakan tubuh ganda.

"Rusia akhirnya menyadari bahwa Putin digantikan oleh pengganti untuk acara publik," kata sebuah posting di saluran Telegram TruexaNews.

"Sebuah konfirmasi menarik tentang keberadaan kembaran Putin, disampaikan oleh Viktor Alksnis Rusia, yang menyebut dirinya "kolonel hitam", Uni Soviet dan anggota parlemen Rusia," cuit penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Gerashchenko.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement