Isu Teori Konspirasi Menyeruak, TV Rusia Tayangkan Putin di 2 Tempat Sekaligus Picu Klaim Body Double

RUSIA - Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya ditampilkan di televisi negara di dua lokasi berbeda sekaligus. Tayangan ini memicu klaim oleh pihak oposisi dan akun pro-Ukraina bahwa itu adalah "bukti" bahwa dia menggunakan ‘body double’ atau ‘badan ganda’.

Klaim bahwa Putin memiliki satu atau bahkan beberapa "pengganti" telah berlangsung selama beberapa dekade dan terus muncul kembali terutama karena penampilannya berubah seiring bertambahnya usia. Dinas Rahasia Ukraina bahkan menyusun panduan praktis tentang cara membedakan doppelganger.

Tetapi sementara klaim semacam itu menawarkan sedikit substansi atau bukti di luar spekulasi kosong dan "pendapatan panas" yang dangkal di masa lalu, serangkaian segmen TV yang ditayangkan pada Kamis (22/6/2023) di Rusia, tampaknya menunjukkan presiden di dua tempat sekaligus, mengangkat alis bahkan dari orang yang paling bersemangat sekalipun. skeptis "tubuh ganda".

Serangkaian posting Twitter dan Telegram pada Jumat (23/6/2023) menyoroti ketidakkonsistenan yang tampak dalam pelaporan berita negara Rusia dari hari sebelumnya, mengklaim itu adalah bukti konklusif bahwa Putin menggunakan tubuh ganda.

"Rusia akhirnya menyadari bahwa Putin digantikan oleh pengganti untuk acara publik," kata sebuah posting di saluran Telegram TruexaNews.

"Sebuah konfirmasi menarik tentang keberadaan kembaran Putin, disampaikan oleh Viktor Alksnis Rusia, yang menyebut dirinya "kolonel hitam", Uni Soviet dan anggota parlemen Rusia," cuit penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Gerashchenko.