HOME NEWS INTERNATIONAL

Gali Lebih Dalam Masa Kecil dan Pengasuhan, Pangeran Harry Ingin Wawancara Putin hingga Mark Zuckerberg

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |14:19 WIB
Gali Lebih Dalam Masa Kecil dan Pengasuhan, Pangeran Harry Ingin Wawancara Putin hingga Mark Zuckerberg
Pangeran Harry ingin wawancara sejumlah tokoh penting (Foto: AP)
LONDONPangeran Harry, Duke of Sussex, mengatakan ingin mewawancarai Presiden Rusia Vladimir Putin, mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan CEO Facebook Mark Zuckerberg.

Dikutip Bloomberg pada Kamis (22/6/2023), wawancara ini akan dilakukan melalui podcast Harry tentang trauma masa kecil dan pengasuhan.

Menurut beberapa sumber kepada outlet berita itu, seri podcast ini akan menampilkan wawancara panjang dengan tokoh-tokoh "kontroversial, mengecek bagaimana peristiwa di masa kecil mereka membentuk mereka menjadi dewasa.

Meski sang pangeran diketahui menyebarkan ide ini ke beberapa produser dan rumah produksi di AS, namun anggota tim produksi podcastnya mengatakan bahwa mereka mengemukakan kekhawatiran tentang kepraktisan mengamankan wawancara orang-orang VIP yang diinginkan, yang tidak dikenal secara terbuka menceritakan tentang masa kecil mereka, atau memang banyak hal lain tentang kehidupan pribadi mereka.

Duke juga mempertimbangkan untuk meluncurkan podcast yang berpusat pada kebapakan, dan podcast lain yang membahas “percakapan sosial utama” seperti perubahan iklim dan agama. Dia ingin membawa Paus Fransiskus sebagai tamu di acara religi itu.

