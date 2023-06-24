Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anak Miliarder Pakistan Shahzada Dawood Sempat Ragu Ikut Kapal Selam yang Hilang

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |17:03 WIB
Anak Miliarder Pakistan Shahzada Dawood Sempat Ragu Ikut Kapal Selam yang Hilang
Korban kapal selam wisata yang hilang dinyatakan meninggal dunia (Foto: Dawood Family)
LONDON - Pada hari sebelum menyelamnya kapal selam wisata Titan di perairan Newfoundland, Kanada, Suleman Dawood yang tewas dalam ledakan kapal selam tragis itu sempat mengungkapkan bahwa dirinya 'takut' untuk melakukan perjalanan itu.

Namjn, pada akhirnya dia tetap bergabung dengan kru untuk menyenangkan ayahnya pada Hari Ayah. Hal ini terungkap oleh Azmeh Dawood, bibi dari Suleman Dawood.

Pengusaha Pakistan Shahzada Dawood dan putranya Suleman, 19, adalah dua dari lima korban tewas dari kapal selam OceanGate yang mengalami 'ledakan dahsyat' 1.600 kaki dari haluan Titanic.

"Saya memikirkan Suleman, yang berusia 19 tahun, di sana, mungkin terengah-engah... Jujur saja, ini menyedihkan," kata bibi dan saudari yang patah hati itu, dikutip NBC News.

Dia sangat terpukul pada Kamis 22/6/2023) ketika OceanGate, perusahaan di belakang ekspedisi Titan, mengonfirmasi bahwa kelima penumpang di dalamnya diduga tewas. Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa puing-puing di area pencarian konsisten dengan "ledakan dahsyat".

"Saya merasa tidak percaya," kata Azmeh, berbicara dengan isak tangis.

"Ini situasi yang tidak nyata," lanjutnya.

Azmeh dan Shahzada merupakan keturunan dari salah satu dinasti perusahaan paling terkemuka di Pakistan. Kerajaan bisnis senama keluarga, Dawood Hercules Corp., memiliki investasi di bidang pertanian, sektor kesehatan, dan industri lainnya.

