HOME NEWS INTERNATIONAL

Mata-Mata Inggris: Rusia Tingkatkan Patroli Lumba-Lumba Tempur di Krimea, Dilatih Perang

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |17:52 WIB
Mata-Mata Inggris: Rusia Tingkatkan Patroli Lumba-Lumba Tempur di Krimea, Dilatih Perang
Intelijen Inggris sebut Rusia latih lumba-lumba untuk perang (Foto: AFP)
A
A
A

LONDON - Kementerian Pertahanan Inggris telah merilis pembaruan intelijen baru tentang konflik antara Rusia dan Ukraina. Informasi terbaru yang diungkapkan pada Jumat (23/6/2023) berfokus pada upaya Moskow untuk mengamankan pangkalan utama Armada Laut Hitamnya, Sevastopol, dan mengklaim peningkatan tajam dalam patroli maritim oleh lumba-lumba yang dilatih perang.

Citra satelit dari pelabuhan Sevastopol, yang dibagikan oleh militer Inggris, menunjukkan beberapa benda persegi mengambang di dekat mulut lumba-lumba. Intelijen militer Inggris mengklaim itu adalah "kandang mamalia" yang menampung lumba-lumba berhidung botol yang terlatih dalam pertempuran.

“Citra menunjukkan hampir dua kali lipat kandang mamalia terapung di pelabuhan yang kemungkinan besar berisi lumba-lumba hidung botol,” terang pembaruan tersebut, dikutip RT.

Dokumen tersebut menegaskan,Moskow telah melatih hewan laut, termasuk paus Beluga dan anjing laut untuk berbagai misi yang tidak ditentukan.

Dokumen itu juga menambahkan bahwa lumba-lumba yang diklaim kemungkinan besar dimaksudkan untuk melawan penyelam musuh.

Namun, hanya sedikit atau tidak ada informasi resmi tentang dugaan penggunaan lumba-lumba oleh militer Rusia.

