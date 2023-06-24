Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Terkait Jatuhnya Pesawat MH17, Australia Jatuhkan Sanksi Finansial dan Larangan Perjalanan ke 3 Pria

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:15 WIB
Terkait Jatuhnya Pesawat MH17, Australia Jatuhkan Sanksi Finansial dan Larangan Perjalanan ke 3 Pria
Pesawat MH17 jatuh di Ukraina pada 2014 (Foto: Antara/Reuters)
A
A
A

SYDNEY - Otoritas Australia secara absentia menjatuhkan sanksi finansial dan larangan perjalanan kepada tiga pria yang terlibat dalam jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 (MH17) di Ukraina pada 2014.

Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Penny Wong, pada Sabtu (24/6/2023).

Pesawat MH17 ditembak jatuh oleh sistem rudal BUK Rusia saat melintasi Ukraina timur dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur pada 17 Juli 2014. Seluruh 298 penumpang dan kru pesawat, termasuk 196 warga negara Belanda dan 38 warga negara Australia tewas.

Pada November lalu pengadilan Belanda memvonis dua mantan agen intel Rusia dan seorang ketua separatis Ukraina secara absentia atas pembunuhan terkait perannya dalam insiden tersebut. Mereka dijatuhi vonis seumur hidup.

Wong mengatakan sanksi yang diumumkan pada Sabtu (24/6/2023) menargetkan Sergey Dubinskiy dan Leonid Kharchenko, yang keduanya divonis pengadilan Belanda pada tahun lalu.

Satu lagi yang ditargetkan yakni Sergey Muchkaev, kolonel Pasukan Bersenjata Rusia yang mengomando brigade yang memasok sistem rudal yang bertanggungjawab atas jatuhnya pesawat tersebut.

Menurut Wong, Australia telah menjatuhkan sanksi kepada pria lain Igor Girkin, atas keterlibatannya dalam mendukung separatis di Ukraina timur pada 2014.

Halaman:
1 2
      
