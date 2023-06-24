Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kanada Selidiki Insiden Meledaknya Kapal Selam Titan, Pakar Ragukan Prosedur Keselamatan

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:34 WIB
Kanada Selidiki Insiden Meledaknya Kapal Selam Titan, Pakar Ragukan Prosedur Keselamatan
Kapal selam wisata yang hilang di Samudra Atlantik telah ditemukan (Foto: OceanGate/AP)
A
A
A

LONDON - Otoritas keamanan Kanada memulai penyelidikan atas meledaknya kapal selam wisata Titan di dalam laut, pada Jumat (23/6/2023). Insiden tersebut menewaskan lima penumpangnya saat menyelam ke bangkai kapal Titanic yang berusia seabad. Kecelakaan tersebut menimbulkan pertanyaan akan ekspedisi bawah laut itu yang belum diatur dalam undang-undang.

Puing-puing kapal selam Titan ditemukan di dasar Samudra Atlantik Utara pada Kamis (22/6/2023) oleh kapal selam robotik yang dikerahkan kapal pencari Kanada. Penemuan puing itu mengakhiri upaya penyelamatan intensif berskala internasional selama lima hari.

Laksamana Muda Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) John Mauger mengatakan pecahan Titan ditemukan di dasar laut sekitar 488 meter dari haluan bangkai kapal Titanic, di kedalaman sekitar 4 km.

Titan hilang kontak 1 jam, 45 menit setelah menyelam dari kapal induknya, pada Minggu (18/6/2023).

Dia mengatakan kepada wartawan pada Kamis (22/6/2023) bahwa puing-puing itu seperti akibat "ledakan ke dalam yang dahsyat”. Artinya, kapal sepanjang 22 kaki itu akhirnya remuk dan hancur di bawah tekanan hidrostatik yang sangat besar di kedalaman itu.

Salah satu dari lima orang yang menjadi korban adalah Stockton Rush, pendiri dan CEO OceanGate Expeditions yang bermarkas di AS. Perusahaan itu mengoperasikan kapal selam tersebut dan mengenakan biaya USD250.000 atau sekitar Rp3,7 miliar per orang untuk melakukan perjalanan berwisata ke Titanic. Dia lah yang mengemudikan kapal itu.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/18/3002036/pecahkan-rekor-dunia-jam-saku-emas-dari-kapal-titanic-yang-tenggelam-laku-dijual-seharga-rp18-miliar-6LIqjioOQJ.jpg
Pecahkan Rekor Dunia, Jam Saku Emas dari Kapal Titanic yang Tenggelam Laku Dijual Seharga Rp18 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989278/kapal-keoyoung-sun-tenggelam-di-jepang-6-abk-wni-meninggal-dan-1-selamat-TLO6tv3L9b.jpg
Kapal Keoyoung Sun Tenggelam di Jepang, 6 ABK WNI Meninggal dan 1 Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/18/2988760/joe-biden-perintahkan-penyelamatan-harus-diprioritaska-usai-jembatan-francis-scott-key-ambruk-ditabrak-kapal-kargo-IRewRPPP1P.jpg
Joe Biden Perintahkan Penyelamatan Harus Diprioritaskan Usai Jembatan Francis Scott Key Ambruk Ditabrak Kapal Kargo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/18/2965882/kenapa-selat-malaka-ramai-dilewati-kapal-kapal-4M70pxtfnH.jpg
Kenapa Selat Malaka Ramai Dilewati Kapal-Kapal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962913/berapa-tarif-kapal-lewat-terusan-panama-yang-sedang-alami-kekeringan-T7yATRcRmX.jpg
Berapa Tarif Kapal Lewat Terusan Panama yang Sedang Alami Kekeringan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/18/2941363/serangan-houthi-meningkat-as-umumkan-koalisi-internasional-untuk-lindungi-pelayaran-laut-merah-NX9kZ9vBMn.jpg
Serangan Houthi Meningkat, AS Umumkan Koalisi Internasional untuk Lindungi Pelayaran Laut Merah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement