Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Wisatawan Geger! Mayat Perempuan Ditemukan Terdampar di Pantai Legian Bali

Mohamad Chusna , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:41 WIB
Wisatawan Geger! Mayat Perempuan Ditemukan Terdampar di Pantai Legian Bali
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

KUTA - Pengunjung pantai Blue Ocean Legian, Kuta, Bali, dibuat geger. Seorang mayat perempuan ditemukan terdampar di tepi pantai, Sabtu (24/6/2023) pagi.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui identitas korban. "Korban mengenakan kaos putih dan celana dalam biru muda," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi.

 BACA JUGA:

Mayat perempuan misterius itu pertama kali ditemukan pengunjung pantai sekitar pukul 06.00 WITA. Lokasi persisnya di sebelah selatan patung Arjuna.

Polisi yang tiba di lokasi lalu mengevakuasi mayat korban ke tepi agar tidak terseret arus. Beberapa lama kemudian, mayat korban dibawa ke RS IGNG Ngoerah Sanglah.

 BACA JUGA:

Menurut Sukadi, dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka di leher sebelah kiri, kepala belakang, dagu, tangan meliputi telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/244/2843746/bule-amerika-berbobot-200-kg-tewas-terpeleset-saat-treking-di-bali-evakuasi-berlangsung-dramatis-IqZy01UoqV.jpg
Bule Amerika Berbobot 200 Kg Tewas Terpeleset saat Treking di Bali, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/244/2834004/diduga-depresi-bule-kazakstan-ditemukan-tewas-di-bawah-tower-hotel-di-kuta-bali-N5KbpIXVZj.jpg
Diduga Depresi, Bule Kazakstan Ditemukan Tewas di Bawah Tower Hotel di Kuta Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/244/2830776/bule-berulah-lagi-adang-dan-rusak-mobil-kepala-sekolah-polisi-negara-t6lupZ4mOw.jpg
Bule Berulah Lagi, Adang dan Rusak Mobil Kepala Sekolah Polisi Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/07/244/2826413/bule-kanada-buronan-interpol-laporkan-wna-markelar-kasus-dalang-pemerasan-rp1-miliar-3SMQFtJeIP.jpg
Bule Kanada Buronan Interpol Laporkan WNA Makelar Kasus Dalang Pemerasan Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/09/512/2795462/warga-pemalang-geger-kerangka-manusia-ditemukan-di-rumah-kosong-e4QLW3kZit.jpg
Warga Pemalang Geger, Kerangka Manusia Ditemukan di Rumah Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/21/244/2348681/diputus-cinta-bule-cantik-dibunuh-pacarnya-di-bali-4T9nVlZNre.jpg
Diputus Cinta, Bule Cantik Dibunuh Pacarnya di Bali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement