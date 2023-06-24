Wisatawan Geger! Mayat Perempuan Ditemukan Terdampar di Pantai Legian Bali

KUTA - Pengunjung pantai Blue Ocean Legian, Kuta, Bali, dibuat geger. Seorang mayat perempuan ditemukan terdampar di tepi pantai, Sabtu (24/6/2023) pagi.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui identitas korban. "Korban mengenakan kaos putih dan celana dalam biru muda," kata Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu Ketut Sukadi.

BACA JUGA:

Mayat perempuan misterius itu pertama kali ditemukan pengunjung pantai sekitar pukul 06.00 WITA. Lokasi persisnya di sebelah selatan patung Arjuna.

Polisi yang tiba di lokasi lalu mengevakuasi mayat korban ke tepi agar tidak terseret arus. Beberapa lama kemudian, mayat korban dibawa ke RS IGNG Ngoerah Sanglah.

BACA JUGA:

Menurut Sukadi, dari hasil pemeriksaan, ditemukan luka di leher sebelah kiri, kepala belakang, dagu, tangan meliputi telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri.