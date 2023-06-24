Nasib Pilot dan Penumpang Pesawat Sam Air, Manajemen: Kami Hanya Menunggu Keajaiban

PESAWAT Sam Air jatuh di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, pada Jumat 23 Juni 2023. Pesawat dengan nomor register PK-SMW ini lepas landas dari Bandara Elelim ke Distrik Poik pukul 10.53 waktu setempat.

"Posisi pesawat PKSMW melalui satelite tracking terakhir pada koordinat 03 52 43,67S 139 27 16.07E dengan ketinggian 6956FT," kata Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Saat itu, kata Henri, pihaknya langsung melakukan pencarian terhadap pesawat Cessna Grand Caravan C208B.

Sementara itu, Manajemen Sam Air, Bambang selaku bagian Safety Sam Air mengatakan, pihaknya akan mengirimkan helikopter guna mengevakuasi Capte Heri Permadi dan Co.pilot Levi Telenggen serta 4 penumpang sudah ditemukan lokasi jatuhnya pesawat tersebut.