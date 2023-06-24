Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Nasib Pilot dan Penumpang Pesawat Sam Air, Manajemen: Kami Hanya Menunggu Keajaiban

Omega Batkorumbawa , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |07:08 WIB
Nasib Pilot dan Penumpang Pesawat Sam Air, Manajemen: Kami Hanya Menunggu Keajaiban
Pesawat SAM Air terjatuh (foto: dok ist)
A
A
A

PESAWAT Sam Air jatuh di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, pada Jumat 23 Juni 2023. Pesawat dengan nomor register PK-SMW ini lepas landas dari Bandara Elelim ke Distrik Poik pukul 10.53 waktu setempat.

"Posisi pesawat PKSMW melalui satelite tracking terakhir pada koordinat 03 52 43,67S 139 27 16.07E dengan ketinggian 6956FT," kata Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Saat itu, kata Henri, pihaknya langsung melakukan pencarian terhadap pesawat Cessna Grand Caravan C208B.

Sementara itu, Manajemen Sam Air, Bambang selaku bagian Safety Sam Air mengatakan, pihaknya akan mengirimkan helikopter guna mengevakuasi Capte Heri Permadi dan Co.pilot Levi Telenggen serta 4 penumpang sudah ditemukan lokasi jatuhnya pesawat tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981119/pencarian-pesawat-smart-air-kembali-dilanjutkan-lewat-udara-dan-darat-yJz6UNoWbq.jpg
Pencarian Pesawat Smart Air Kembali Dilanjutkan Lewat Udara dan Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/340/2980947/hilang-kontak-pesawat-smart-air-angkut-sembako-dari-tarakan-hmOs1a5bqb.jpg
Hilang Kontak, Pesawat Smart Air Angkut Sembako dari Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/337/2837220/belum-evakuasi-korban-pesawat-sam-tim-sar-terkendala-cuaca-ekstrim-xTu9wyWUDC.jpg
Belum Evakuasi Korban Pesawat SAM, Tim SAR Terkendala Cuaca Ekstrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/337/2836872/3-fakta-tim-sar-evakuasi-korban-sam-air-terjunkan-6-personel-etsBbHSAhn.jpg
3 Fakta Tim SAR Evakuasi Korban SAM Air, Terjunkan 6 Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/337/2836735/tim-sar-evakuasi-korban-pesawat-sam-air-di-papua-pegunungan-bWyc1scFO2.jpg
Tim SAR Evakuasi Korban Pesawat SAM Air di Papua Pegunungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/337/2836082/5-fakta-pesawat-semuwa-air-jatuh-di-papua-evakuasi-terkendala-cuaca-lrtz5UWN4p.jpg
5 Fakta Pesawat Semuwa Air Jatuh di Papua, Evakuasi Terkendala Cuaca
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement