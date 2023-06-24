Gempa M3,5 Guncang Dompu NTB

Sabtu, 24 Juni 2023 |04:44 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,5 guncang Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekira pukul 04.28 WIB, Sabtu (24/6/2023).

"#Gempa Mag:3.5, 24-Jun-2023 04:28:10WIB, Lok:8.54LS, 118.38BT (9 km BaratDaya DOMPU-NTB)," tulis akun Twitter resmu Badan Meteoroli Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seperti dikutip.

Kedalaman gempa berada di 98 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

