Gempa M3,5 Guncang Dompu NTB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 3,5 guncang Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), sekira pukul 04.28 WIB, Sabtu (24/6/2023).
"#Gempa Mag:3.5, 24-Jun-2023 04:28:10WIB, Lok:8.54LS, 118.38BT (9 km BaratDaya DOMPU-NTB)," tulis akun Twitter resmu Badan Meteoroli Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seperti dikutip.
Kedalaman gempa berada di 98 kilometer.
"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.
(Angkasa Yudhistira)