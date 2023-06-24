Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hadiri Jalan Sehat Kebangsaan Relawan Desa, Ganjar Pranowo: Warga Nganjuk Top

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |08:51 WIB
Hadiri Jalan Sehat Kebangsaan Relawan Desa, Ganjar Pranowo: Warga Nganjuk Top
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

NGANJUK - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyambangi alun-alun Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), Jumat 23 Juni 2023. Alhasil, semua jalan menuju pusat kota Nganjuk penuh dengan lautan manusia.

Dalam acara itu, ribuan warga hadiri acara Jalan Sehat Kebangsaan Relawan Desa. Dengan antusias, mereka datang dari berbagai daerah di Nganjuk dan kabupaten lain di Jatim.

Saat Ganjar hadir, semua orang merangsek untuk mendekat dan bersalaman. "Akhirnya Pak Ganjar datang juga. Pak aku bocahmu. Duh ganteng tenan bapakku," teriak warga.

"Nganjuk full senyum buat pak Ganjar. Pokoke pasti menang pak," teriak yang lain.

Ganjar dengan ramah melayani warga yang ingin bersalaman. Meski sesekali, ia terlihat kerepotan karena terdorong oleh warga yang begitu antusias.

"Terima kasih ya, jangan dorong-dorong ya," kata Ganjar.

Beragam keseruan tersaji dalam pertemuan Ganjar dengan masyarakat Nganjuk itu. Mulai ngobrol santai, bernyanyi hingga kebahagiaan saat Ganjar membacakan undian berhadiah. Berbagai hadiah diberikan, mulai sepeda motor, hand traktor, televisi dan banyak lagi hadiah menarik lainnya.

Halaman:
1 2
      
