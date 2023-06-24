Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Yonif Gelar Olahraga untuk Eratkan Komunikasi dan Tingkatkan Kebugaran

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |09:10 WIB
Satgas Yonif Gelar Olahraga untuk Eratkan Komunikasi dan Tingkatkan Kebugaran
Satgas Yonif olahraga bareng di perbatasan (Foto: Pen Satgas Yonif)
A
A
A

KEEROM - "Sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui" demikian peribahasa ini mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh para prajurit TNI di medan tugas tak terkecuali Satgas Yonif 143/TWEJ yang selalu aktif dan inovatif melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh anak-anak Pos Bompay Satgas Yonif 143/TWEJ dalam rangka lebih mempererat jalinan komunikasi dan menjaga kebugaran tubuh mengajak para pemuda untuk olahraga bersama di Kampung Bompay, Distrik Waris, Keerom, Papua, Jumat 23 Juni 2023.

Dankipur I Satgas Yonif 143/TWEJ Kapten Inf Agus Rahman menyampaikan bahwa Satgas menilai olahraga menjadi sarana yang sangat efektif untuk mempererat hubungan emosional di antara Satgas.

Di samping itu, kata dia, ada juga manfaat yang dapat diambil adalah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran serta rekreasi.

"Melalui kegiatan olahraga bersama ini Satgas mempunyai harapan besar dapat tercipta komunikasi aktif dalam satu pemahaman sebagai sehingga tercipta suatu kekuatan semesta untuk bersama membangun bangsa yang kita cintai," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
