Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Akan Perkosa Anak Tiri, Pria Asal Empat Lawang Tewas Dibunuh Menantu

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |12:19 WIB
Diduga Akan Perkosa Anak Tiri, Pria Asal Empat Lawang Tewas Dibunuh Menantu
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

MUSI RAWAS - Warga Desa Mulyo Harjo mendadak gempar dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB, pada Jumat (23/6/2023). Menimpah RH (50) warga Unit 3 Pir Tebing Tinggi, Kabupaten Mura.

Kasat Reskrim Polres Musi Rawas AKP Muhammad Indra Prameswara membenarkan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban yang merupakan warga Kabupaten Empat Lawang yang baru 2 bulan terahir ini bertempat tinggal di rumah pelaku.

"Benar adanya kejadian tersebut. Setelah mendapatkan informasi warga adanya peristiwa tersebut, anggota Polsek BTS Ulu dan Satreskrim Polres Mura, sigap langsung meluncur ke TKP, melakukan pemeriksaan saksi-saksi sekaligus indentifikasi penyebab kematian korban," kata Indra, Sabtu (24/6/2023).

Dijelaskan Indra, setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sekaligus indentifikasi penyebab kematian korban. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke Puskesmas BTS Ulu, untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi lanjut.

“Diketahui hasil pemeriksaan ditubuh korban ditemukan luka tusuk pada dada sebelah kanan, luka robek di alis kiri dan luka tusuk di punggung sebelah kanan," jelasnya.

Dan berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa hubungan antara korban dengan pelaku merupakan menantu (suami dari anak tirinya korban), dari hasil keterangan saksi di lokasi kejadian bahwa peristiwa tersebut akibat berawal pada saat saksi tidur di kamar, tiba-tiba RH masuk ke dalam kamar.

Setelah itu saksi pun langsung lari keluar kamar dan langsung menelpon suaminya berinsial IA yang pada saat itu tidak di rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172246/pembunuhan-q8B5_large.jpg
Terungkap! Bunuh Istri, Pria di Jakbar Jerat Lehernya dengan Tali Tas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172155/pembunuhan_kacab_bank_bumn-BFDL_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Polda Metro Koordinasi ke Bareskrim Buru EG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement