INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tega, Ibu Kandung Jual Anaknya di Aplikasi Chatting Selama Setahun Belakangan

Demon Fajri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:19 WIB
BENGKULU - Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Polres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu, menangkap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Bengkulu Selatan, berinisial TS (42).

Perempuan 42 tahun ini diduga tega menjual anak kandungnya, berinisial IY (22), ke pria hidung belang di daerah itu dengan tarif sekali kencan mulai dari Rp250 ribu hingga Rp350 ribu.

Dalam menjalan bisnis haramnya itu, ibu dari 3 orang anak tersebut menawarkan ke pria hidung belang melalui media sosial dan aplikasi chatting WhatsApp (WA).

Dari setiap transaksi, perempuan warga Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ini, mendapatkan fee sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Biaya itu merupakan sewa kamar di dalam rumah perempuan 42 tahun itu.

Kapolres Bengkulu Selatan, Polda Bengkulu, AKBP Florentus Situngkir mengatakan, tersangka menyediakan satu kamar di dalam rumahnya untuk aktivitas prostitusi. Namun, kata Florentus, aktivitas prostitusi juga dilakukan di dalam salah satu kamar hotel.

"Perempuan ini sudah menjalankan aktivitas prostitusi dengan menjual anaknya, sejak satu tahun terakhir. Dia (tersangka TS) menyediakan satu kamar di dalam rumah untuk aktivitas prostitusi," kata Florentus, saat ditemui, Sabtu (24/6/2023).

Untuk satu kali kencan, lanjut Florentus, tersangka mendapatkan fee dari anaknya, uang sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Biaya itu, kata Florentus, sebagai sewa kamar di dalam rumah tersangka.

Halaman:
1 2
      
