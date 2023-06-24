Gempa M3,5 Guncang Tuapejat Sumbar

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Tuapejat, Sumatera Barat, Sabtu (24/6/2023).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 13:18 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:3.5, 24-Jun-2023 13:18:59WIB, Lok:2.02LS, 100.01BT (46 km TimurLaut TUAPEJAT-SUMBAR), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )