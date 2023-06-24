Gandeng Karang Taruna, Ganjar Milenial Bersihkan Sejumlah Desa di Kulon Progo

KULON PROGO- Relawan Ganjar Milenial Center (GMC) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng karang taruna mengadakan kerja bakti bersih-bersih sejumlah desa di Kapanewon Temon, Kulon Progo, DIY, Sabtu (24/6/2023).

Adapun tradisi tersebut merupakan agenda rutin tahunan berupa bersih-bersih lingkungan tempat tinggal. Selain itu, warga juga melakukan kirab dan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur.

Perwakilan GMC DIY David Ardiansyah mengatakan, kerja bakti juga digelar untuk makin merekatkan hubungan antarwarga setempat.

"Kami mengadakan gotong-royong bersih-bersih desa selain untuk masyarakat tetap guyub juga untuk menjaga kebersihan karena musim pancaroba juga biar masyarakat nanti tetap terjaga kesehatannya," ujar David.

Adapun aktivitas kerja bakti yang dilakukan, yakni membersihkan sampah-sampah di sekitar rumah warga dan membersihkan selokan agar terbebas dari sarang nyamuk. Pasalnya saat ini memasuki musim pancaroba di mana banyak penyakit akibat perubahan musim.

"GMC DIY khususnya harapannya biar ketika kita bersih-bersih masyarakat tetap terjaga kebersihannya, terhindar dari penyakit-penyakit mungkin dari nyamuk (demam berdarah) dan lain-lain. Selain itu, tetap support agenda dari masyarakat Desa Kalidengen," jelas David.

Warga setempat kata dia sangat antusias mengikuti kerja bakti yang diselenggarakan loyalis Ganjar tersebut. Hal itu dikarenakan warga sangat mendukung Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang ideal untuk Presiden 2024-2029.

"Alhamdulillah kalau masyarakat sini selalu antusias bahkan yang datang bisa lebih, rata-rata masyarakat sini support untuk ayah Ganjar. Sangat antusias kalau udah urusannya sama Ayah Ganjar, langsung jalan semua," tutup David.