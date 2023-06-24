Advertisement
HOME NEWS JATENG

Jelang Pemilu 2024, Anak Muda Didorong Melek Politik

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |23:15 WIB
Jelang Pemilu 2024, Anak Muda Didorong Melek Politik
GMPK menggelar dialog kebangsaan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Anak-anak muda merupakan tulang punggung Negara dalam menyongsong Indonesia Emas. Sebab itu, anak muda harus melek politik sehingga menjadi sendi yang menentukan sebuah kebijakan Negara.

Demikian dikatakan Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Kabupaten Sukoharjo. Anak-anak muda terutama mahasiswa harus tampil sebagai kelompok yang proaktif dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat dan berwawasan kesejahteraan.

"Pemuda harus berperan dalam mewujudkan demokrasi menuju Indonesia Emas. Ini bukan saatnya lagi kita resisten atau apatis terhadap politik," kata Akbar dalam keterangannya, dikutip, Sabtu (24/6/2023).

Dalam rangka mendorong partisipasi pemuda dalam politik, DPC GMPK Sukoharjo menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk 'Menyongsong Integritas Pemuda, Menguatkan Integritas Bangsa' di Sukoharjo beberapa waktu lalu. Menurutnya, dialog semacam ini bakal digelar di berbagai kabupaten/kota khususnya di Jawa Tengah.

Dialog menjadi wadah untuk menyemai minat pemuda. Sehingga mereka lebih aktif dalam politik serta menjaga integritas dalam menghadapi polarisasi menjelang Pemilu 2024.

"Politik adalah cara untuk mengintervensi kebijakan pemerintah. Sehingga memang sudah seharusnya kita yang lebih muda untuk melek politik agar tidak selalu menjadi objek, tapi juga menjadi subjek yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah," ujar Akbar.

Kegiatan dialog ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Musyawarah Nasional (Munas) GMPK pada Juli 2023 mendatang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
