HOME NEWS JATIM

Jalan Sehat Kebangsaan Relawan Desa di Nganjuk, Ganjar Pranowo: Salam Saya untuk Keluarga

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |09:00 WIB
Jalan Sehat Kebangsaan Relawan Desa di Nganjuk, Ganjar Pranowo: Salam Saya untuk Keluarga
Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

NGANJUK - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri acara jalan sehat kebangsaan relawan desa di Nganjuk, Jawa Timur, Jumat 23 Juni 2023.

Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta semua masyarakat untuk terus menjalin silaturahmi dan menjaga kesehatan. Menurutnya, hal itu akan membuat panjang umur dan rezeki lancar.

"Dan jangan lupa jaga kesehatan, ayo olahraga dan makan makanan bergizi. Jaga kebersihan lingkungan ya, jangan buang sampah sembarangan. Pulang dari sini nggak boleh nyampah. Saya doakan panjenengan sehat semua, salam saya untuk keluarga," kata Ganjar.

Dalam acara itu, ribuan warga hadiri acara Jalan Sehat Kebangsaan Relawan Desa. Dengan antusias, mereka datang dari berbagai daerah di Nganjuk dan kabupaten lain di Jatim.

Saat Ganjar hadir, semua orang merangsek untuk mendekat dan bersalaman. "Akhirnya Pak Ganjar datang juga. Pak aku bocahmu. Duh ganteng tenan bapakku," teriak warga.

"Nganjuk full senyum buat pak Ganjar. Pokoke pasti menang pak," teriak yang lain.

Ganjar dengan ramah melayani warga yang ingin bersalaman. "Terima kasih ya, jangan dorong-dorong ya," kata Ganjar.

