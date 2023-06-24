Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sapa Pendukungnya di Nganjuk, Ganjar Pranowo: Saya Doakan Semua Sehat dan Semangat Terus

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:31 WIB
Sapa Pendukungnya di Nganjuk, Ganjar Pranowo: Saya Doakan Semua Sehat dan Semangat Terus
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

NGANJUK - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo hadir di tengah 32.126 orang pendukungnya yang tergabung dalam relawan Desa Paguyuban Sedulur Ganjar di Alun-Alun Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), Jumat 23 Juni 2023.

Ribuan relawan hadir dari empat Kabupaten di Jatim. Yakni Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, hingga Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar yang mengenakan kemeja putih bermotif garis hitam lengkap dengan ikat kepala udeng khas Jatim naik panggung menyalami lautan masa pendukungnya.

Terlihat Ganjar juga didampingi Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dan Koordinator Relawan Sedulur Ganjar Provinsi Jatim Heri Purwanto. Ganjar juga didampingi sejumlah relawan pengamanan yang bersiaga menjaga bacapres berambut putih itu.

Di atas panggung, Ganjar menyampaikan pesan kepada para relawan yang mayoritas merupakan pelaku UMKM dalam momen HUT 1st UMKM Nganjuk. Dalam acara itu tampak juga puluhan stand UMKM yang dipamerkan.

“Terima kasih sekali lagi banyak UMKM Nganjuk yang dipamerkan. Setiap produk dari Bapak/Ibu sekalian dikawinkan dengan dunia digital bisa menembus sampai di luar negeri seperti pengalaman yang saya sampaikan ke Bupati tadi,” kata Ganjar.

Ganjar pun berpesan kepada para pelaku UMKM di Nganjuk untuk terus mengembangkan usahanya dengan mengikuti perkembangan yang ada. Seperti kemajuan dunia digital dan semakin banyaknya dampingan pemerintah.

