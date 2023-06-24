Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mentoring Seribu UMKM di Nganjuk, Ganjar Pranowo Bicara Pemasaran Digital

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |10:37 WIB
Mentoring Seribu UMKM di Nganjuk, Ganjar Pranowo Bicara Pemasaran Digital
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

NGANJUK - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo melakukan mentoring terhadap 1.000 pelaku UMKM di Pendopo KRT Sosro Koesomo, Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), Jumat 23 Juni 2023.

Dalam acara ‘Anniversary 1st UMKM’ Nganjuk itu, Ganjar Pranowo menyampaikan materi soal bagaimana mengembangkan UMKM dan mengatasi persoalan yang kerap dialami. Salah satunya pemasaran digital.

“Tadi kita sharing pengalaman UMKM yang ada, bagaimana cara mereka menjual, bagaimana masuk dunia digital,” kata Ganjar.

Ganjar memaparkan bahwa sejatinya para pelaku UMKM secara mandiri dapat memanfaatkan media sosial untuk memasarkan barang dagangannya. Dengan konten-konten kreatif, kata Ganjar, UMKM bisa berkembang pesat.

“Setiap produk dari bapak ibu sekalian dikawinkan dengan dunia digital bisa menembus sampai di luar negeri,” kata Ganjar.

Namun demikian, Ganjar menyebut masih banyak generasi, khususnya bapak-bapak dan emak-emak yang belum memahami dunia digital secara keseluruhan. Maka dari itu, kata Ganjar, pemerintah hadir memberikan pendampingan.

Halaman:
1 2
      
