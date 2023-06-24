Gus-Gus Ganjar Gelar Istighosah Bersama Jamaah Majelis Taklim di Sidoarjo

SIDOARJO - Relawan Gus-Gus Nusantara (GGN) Bersatu menggelar kegiatan tahlil dan istighosah bersama jamaah majelis taklim di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (25/6/2023).

Korwil GGN Jatim Gus Muhammad Alwi Hasan mengatakan mereka kali ini menyasar jamaah majelis taklim TPQ Hidayatul Qur'an, Prambon, Sidoarjo.

Dikatakan Alwi, kehadiran mereka mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat dan jamaah majelis taklim setempat.

"Kami mengadakan tahlil dan istigasah bersama dengan majelis taklim, kemudian disusul doa bersama," ujar Alwi.

Mereka juga mendoakan agar Ganjar Pranowo, salah satu bacapres 2024 bisa dilancarkan segala urusannya dan memenangkan Pilpres 2024.Kegiatan ini berjalan lancar dan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti tahlil serta istighosah.