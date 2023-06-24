Advertisement
HOME NEWS JATIM

Permasalahan Macet dan Banjir Hantui Kota Malang, Begini Respon Ketua DPP Partai Perindo

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |18:50 WIB
Permasalahan Macet dan Banjir Hantui Kota Malang, Begini Respon Ketua DPP Partai Perindo
A
A
A

MALANG - Ketua DPP Partai Perindo bidang Hukum Internal Christophorus Taufik mengikuti forum diskusi bertajuk Uji Publik Bacaleg DPR RI Ketika Rakyat Bersuara. Acara yang digelar oleh Malang Peduli Demokrasi di salah satu hotel berbintang di Kota Malang menghadirkan beberapa akademisi dan tokoh masyarakat di Malang, pada Sabtu sore (24/6/2023).

Christophorus Taufik menyampaikan, pentingnya Kota Malang dalam menunjang perekonomian dan pariwisata di dua wilayah lain yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu. Maka diperlukan kolaborasi dan sinergi pembangunan di antara ketiga wilayah di Malang raya ini.

"Malang harus mulai ke situ (menata bersama pembangunan wilayah), Kota Malang itu secara kebijakan seperti Singapura, dia tidak punya apa-apa, karena orang biasanya rekreasinya di Kota Batu dan Kabupaten Malang, cuma stay-nya di kota (Malang)," ucap Taufik dalam pemaparannya.

Maka permalasahan kompleks di Kota Malang perlu segera diselesaikan bila tak ingin masyarakat dari luar Malang, utamanya wisatawan tetap datang ke Malang dengan aman dan nyaman. Salah satu persoalan yang disoroti selama ini adalah persoalan banjir dan macet yang menerjang Kota Malang.

"Orang yang rekreasi di Malang raya, stay di Malang, syaratnya tidak boleh banjir, tidak boleh macet, kalau di sana penuh, orang mau ke Malang males, maka perlu dicarikan solusi yang konkret," tuturnya.

Menurut pria yang maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dari partai politik yang ditetapkan oleh KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini perlu ada roadmap besar yang tersusun. Apalagi selain di Kota Malang, banjir dan tanah longsor juga kerap terjadi di Kota Batu. Hal ini yang perlu dicari akar masalah inti, tidak hanya sekedar membangun sarana prasarana pendukung.

"Ngatasi banjiir lebih mudah, dari ngatasi macet, ngatasi banjir bisa dasarnya data, harus dilihat apa yang menyebabkan macet roadmap-nya apa. Akar masalahnya apa, bedanya apa," ungkap Christ, sapaan akrabnya.

Halaman:
1 2
      
