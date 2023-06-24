Buruh GGB Ikrarkan Pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Barat

CIREBON - Relawan buruh pendukung Ganjar yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB), melakukan pengukuhan koordinator wilayah Ciayumajakuning dan Ikrar Pemenangan Ganjar Pranowo di Wilayah Ciayumajakuning, Jawa Barat.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan, pengukuhan kepengurusan wilayah dilakukan untuk mengonsolidasikan dukungan buruh untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Di wilayah Ciayumajakuning yang terdiri dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, Lukman menyebut pihaknya menyasar tak kurang dari 5 juta suara untuk menjatuhkan pilihannya ke Ganjar.

"Jadi, kami berharap acara hari ini mengawali kerja politik kita untuk memenangkan Ganjar Pranowo di wilayah Ciayumajakuning,”ujarnya Sabtu (24/6/2023).

“Kami di sini berjuang memperebutkan suara sekitar 5 sampai 6 juta suara yang mempunyai hak pilih," sambung Lukman.

Dia menegaskan, GBB berkomitmen penuh mendukung Ganjar Pranowo dengan terus mengonsolidasikan kepengurusan dari tingkat DPP, DPD, Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam) hingga Koordinator Tingkat Perusahaan.

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan pengarahan kepada kepengurusan wilayah yang telah terbentuk untuk memastikan dukungan dari para buruh, baik buruh formal maupun buruh informal.

Lukman menginstruksikan jajaran pengurus wilayah GBB untuk segera memulai kerja-kerja politik terkait pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

"Kami akan berkonsentrasi di sektor buruh, baik buruh formal di perusahaan-perusahaan maupun buruh informal di wilayah-wilayah atau teritori di tingkat kecamatan di Ciayumajakuning," ujar Lukman.

"Setelah pengukuhan ini kami mengarahkan koordinator wilayah untuk menggalang suara, dalam bentuk melakukan pendataan suara yang memang betul-betul akan memilih Pak Ganjar melalui pengkoordinasian GBB, baik di perusahaan maupun di wilayah untuk menjangkau pekerja informal," tutup Lukman.