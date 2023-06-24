Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Buruh GGB Ikrarkan Pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Barat

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |13:21 WIB
Buruh GGB Ikrarkan Pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Barat
Massa Buruh Dukung Ganjar Pranowo
A
A
A

CIREBON - Relawan buruh pendukung Ganjar yang tergabung dalam Ganjaran Buruh Berjuang (GBB), melakukan pengukuhan koordinator wilayah Ciayumajakuning dan Ikrar Pemenangan Ganjar Pranowo di Wilayah Ciayumajakuning, Jawa Barat.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan, pengukuhan kepengurusan wilayah dilakukan untuk mengonsolidasikan dukungan buruh untuk Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

Di wilayah Ciayumajakuning yang terdiri dari Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, Lukman menyebut pihaknya menyasar tak kurang dari 5 juta suara untuk menjatuhkan pilihannya ke Ganjar.

"Jadi, kami berharap acara hari ini mengawali kerja politik kita untuk memenangkan Ganjar Pranowo di wilayah Ciayumajakuning,”ujarnya Sabtu (24/6/2023).

“Kami di sini berjuang memperebutkan suara sekitar 5 sampai 6 juta suara yang mempunyai hak pilih," sambung Lukman.

Dia menegaskan, GBB berkomitmen penuh mendukung Ganjar Pranowo dengan terus mengonsolidasikan kepengurusan dari tingkat DPP, DPD, Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam) hingga Koordinator Tingkat Perusahaan.

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan pengarahan kepada kepengurusan wilayah yang telah terbentuk untuk memastikan dukungan dari para buruh, baik buruh formal maupun buruh informal.

Lukman menginstruksikan jajaran pengurus wilayah GBB untuk segera memulai kerja-kerja politik terkait pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

"Kami akan berkonsentrasi di sektor buruh, baik buruh formal di perusahaan-perusahaan maupun buruh informal di wilayah-wilayah atau teritori di tingkat kecamatan di Ciayumajakuning," ujar Lukman.

"Setelah pengukuhan ini kami mengarahkan koordinator wilayah untuk menggalang suara, dalam bentuk melakukan pendataan suara yang memang betul-betul akan memilih Pak Ganjar melalui pengkoordinasian GBB, baik di perusahaan maupun di wilayah untuk menjangkau pekerja informal," tutup Lukman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement