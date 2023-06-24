Nelayan di Pangandaran Deklarasi Dukungan Ganjar Presiden 2024

PANGANDARAN - Gemuruh dukungan Ganjar Pranowo Presiden 2024 kembali terdengar. Kekinian, sukarelawan Wanita Nelayan Sadulur Ganjar bersama kaum ibu Desa Wonoharjo sepakat menyampaikan aspirasinya, Jumat (23/6).

Ratusan ibu-ibu berkumpul di GOR Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dalam rangka mengekspresikan dukungannya terhadap bakal calon presiden (bacapres) 2024, Ganjar Pranowo.

Koordinator Wanita Nelayan Sadulur Ganjar Wonoharjo, Mardiah menjelaskan figur yang dikenal dengan rambut putihnya itu memiliki daya tarik tersendiri di Jawa Tengah.

"Karena menurut ibu-ibu nelayan Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, bapak Ganjar itu orangnya jujur, merakyat, dan peduli kepada kami semua para nelayan," kata dia.

Mardiah menyebut, kaum ibu yang terdiri dari pelaut perempuan dan istri nelayan itu ingin peran wanita bisa dioptimalkan dalam meningkatkan perekonomian keluarga maupun suatu daerah.

Ganjar terbukti berhasil memberdayakan perempuan dari kelompok rentan yang tersebar di 1700 desa di Jateng melalui program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sejak 2019.

Sejumlah aspek PPEP meliputi pendampingan teknis sesuai potensi, kearifan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Di sini, perempuan belajar tentang keterampilan merintis wirausaha.