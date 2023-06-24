Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Nelayan di Pangandaran Deklarasi Dukungan Ganjar Presiden 2024

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |19:40 WIB
Nelayan di Pangandaran Deklarasi Dukungan Ganjar Presiden 2024
A
A
A

PANGANDARAN - Gemuruh dukungan Ganjar Pranowo Presiden 2024 kembali terdengar. Kekinian, sukarelawan Wanita Nelayan Sadulur Ganjar bersama kaum ibu Desa Wonoharjo sepakat menyampaikan aspirasinya, Jumat (23/6).

Ratusan ibu-ibu berkumpul di GOR Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dalam rangka mengekspresikan dukungannya terhadap bakal calon presiden (bacapres) 2024, Ganjar Pranowo.

Koordinator Wanita Nelayan Sadulur Ganjar Wonoharjo, Mardiah menjelaskan figur yang dikenal dengan rambut putihnya itu memiliki daya tarik tersendiri di Jawa Tengah.

"Karena menurut ibu-ibu nelayan Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, bapak Ganjar itu orangnya jujur, merakyat, dan peduli kepada kami semua para nelayan," kata dia.

Mardiah menyebut, kaum ibu yang terdiri dari pelaut perempuan dan istri nelayan itu ingin peran wanita bisa dioptimalkan dalam meningkatkan perekonomian keluarga maupun suatu daerah.

Ganjar terbukti berhasil memberdayakan perempuan dari kelompok rentan yang tersebar di 1700 desa di Jateng melalui program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sejak 2019.

Sejumlah aspek PPEP meliputi pendampingan teknis sesuai potensi, kearifan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Di sini, perempuan belajar tentang keterampilan merintis wirausaha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/408/3154736//gua_karang_bolong_pangandaran-EYeM_large.JPG
Serunya Berwisata di Goa Karang Bolong Pangandaran, Cocok untuk Liburan Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/598/3150763//fomo-4yha_large.jpg
Berani Coba? Ini Deretan Aktivitas Ekstrem Yang Fun di +62 FOMO GTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement