Sadis, Geng Motor Bacok Warga Sambil Live Streaming di Medsos

SUKABUMI - Seorang pemuda kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok gerombolan salah satu geng motor. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Merdeka, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, pada Sabtu (24/6/2023) sekira pukul 01.30 WIB.

Korban berinisial MFS (25) warga sekitar lokasi kejadian, menderita luka bacokan pada bagian kepada dan pungutan, serta jari tangan yang hampir putus akibat sabetan senjata tajam. Rekaman penganiayaan tersebut disiarkan langsung melalui akun Instagram salah satu terduga pelaku.

Dalam rekaman video berdurasi 30 detik yang beredar di sosial media, terlihat korban yang terjatuh lalu dikeroyok dengan menggunakan senjata tajam oleh gerombolan geng motor. Korban yang sempat melawan menggunakan kayu bambu, namun akhirnya terluka tidak bisa menghindar serangan yang membabi buta.

Salah satu warga sekitar, Rina Ramaniah (35) mengatakan, gerombolan geng motor yang diperkirakan berjumlah 50 orang tersebut datang dari arah Jalan Pelabuhan II menuju Jalan Merdeka melewati korban yang sedang berkumpul bersama teman-temannya.

“Sama teman-temannya, cuma dia itu mau lari jatuh, kata teman-teman mau lari jatuh sedangkan teman-teman bisa lari. Dia jatuh karena kesandung makanya langsung jadi korban pertama,“ ujar Rina kepada MNC Portal Indonesia.

Akibat serangan geng motor tersebut, lanjut Rina, korban mengalami luka di kepala, tangan sama punggung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Menurutnya, di lokasi tempat tinggalnya tersebut, sudah sering kejadian geng motor menyerang warga, namun tidak separah ini.