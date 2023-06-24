Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sadis, Geng Motor Bacok Warga Sambil Live Streaming di Medsos

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:12 WIB
Sadis, Geng Motor Bacok Warga Sambil <i>Live Streaming</i> di Medsos
A
A
A

SUKABUMI - Seorang pemuda kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit akibat dibacok gerombolan salah satu geng motor. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Merdeka, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, pada Sabtu (24/6/2023) sekira pukul 01.30 WIB.

Korban berinisial MFS (25) warga sekitar lokasi kejadian, menderita luka bacokan pada bagian kepada dan pungutan, serta jari tangan yang hampir putus akibat sabetan senjata tajam. Rekaman penganiayaan tersebut disiarkan langsung melalui akun Instagram salah satu terduga pelaku.

Dalam rekaman video berdurasi 30 detik yang beredar di sosial media, terlihat korban yang terjatuh lalu dikeroyok dengan menggunakan senjata tajam oleh gerombolan geng motor. Korban yang sempat melawan menggunakan kayu bambu, namun akhirnya terluka tidak bisa menghindar serangan yang membabi buta.

Salah satu warga sekitar, Rina Ramaniah (35) mengatakan, gerombolan geng motor yang diperkirakan berjumlah 50 orang tersebut datang dari arah Jalan Pelabuhan II menuju Jalan Merdeka melewati korban yang sedang berkumpul bersama teman-temannya.

“Sama teman-temannya, cuma dia itu mau lari jatuh, kata teman-teman mau lari jatuh sedangkan teman-teman bisa lari. Dia jatuh karena kesandung makanya langsung jadi korban pertama,“ ujar Rina kepada MNC Portal Indonesia.

Akibat serangan geng motor tersebut, lanjut Rina, korban mengalami luka di kepala, tangan sama punggung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Menurutnya, di lokasi tempat tinggalnya tersebut, sudah sering kejadian geng motor menyerang warga, namun tidak separah ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sukabumi viral Medsos Geng motor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/624/3174891//tolak_mbg-fGnL_large.jpg
Viral Siswi SD Diminta Tak Makan MBG, Sang Ayah: Kalau Mau Ayah Buatin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175201//media_sosial-qSdL_large.jpg
Pakar Sebut Gerakan Kritis di Medsos Tak Selalu Murni, Ada Potensi Ditunggangi Kelompok Radikal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/612/3175127//tepuk_pajak-lFXL_large.jpg
Viral Tepuk Pajak DJP, Netizen Sindir Coretax Sering Eror
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3174967//lalu_lintas-sz54_large.jpg
Polisi Minta Warganet Viralkan Pengendara Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/612/3174818//viral-ExD8_large.jpg
Viral! Suami Serahkan Istri ke Selingkuhan: Kau Jaga Dia Baik-Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement