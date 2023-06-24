Advertisement
HOME NEWS JABAR

Terinspirasi Ganjar yang Peduli Lingkungan, GMP Kelola Sampah dengan Maggot

Faisal Haris , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |20:30 WIB
Terinspirasi Ganjar yang Peduli Lingkungan, GMP Kelola Sampah dengan Maggot
Ganjar Pranowo/Foto: Pemprov Jateng
BANDUNG - Relawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) melakukan penyuluhan pengelolaan sampah menggunakan metode maggot atau belatung di Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (24/6/2023).

Loyalis Ganjar ini mengajak komunitas pencinta lingkungan di Bandung untuk memberikan materi penyuluhan.

Koordinator Daerah GMP Kabupaten Bandung, Asep Taufiqurohman mengatakan, pihaknya penyuluhan adalah karena permasalahan sampah di Kabupaten Bandung yang mereka nilai cukup mengkhawatirkan.

"Permasalahan sampah, khususnya di Kabupaten Bandung itu telah menjadi isu yang strategis, di Kabupaten Bandung ada banjir, kami punya (sungai) Citarum yang hulunya di Kabupaten Bandung. Ini jadi permasalahan yang setiap hari dan setiap tahun belum selesai," ujar Asep.

ist

Menurutnya, pemilihan maggot untuk metode pengelolaan sampah, karena metodenya yang lebih mudah dan memiliki keuntungan ekonomis.

Maggot adalah pengurai sampah organik sehingga dapat menghasilkan pupuk kompos. Selain itu, maggot juga dapat dijual untuk dijadikan bahan dasar pakan ternak.

"Untuk maggot ini sendiri, selain dia memakan sampah organik, dia juga bernilai ekonomis. Budi daya maggot di Indonesia sendiri sudah menjadi tren yang bernilai ekonomis yang sangat-sangat besar," ujar Asep.

"Memang kalau dilihat dari fisiknya agak menggelikan, cuma kalau dilihat dari segi ekonomis apalagi bisa buat anak-anak muda lebih aware, ini jadi nilai positif," sambungya.

Dia berharap, dengan penyuluhan yang diikuti kumpulan pemuda dari berbagai daerah di Kabupaten Bandung ini, bisa memotivasi mereka untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan.

Asep mengimbau para anak muda yang hadir juga bisa menyebarkan ilmu yang mereka dapat kepada teman dan masyarakat di sekitarnya.

