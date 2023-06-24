Gempa M3,9 Guncang Nias Selatan

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 3,9 mengguncang Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (24/6/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 21:39 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.9, 24-Jun-2023 21:39:17WIB, Lok:0.89LS, 96.84BT (195 km BaratDaya NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )