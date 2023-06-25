Putin: Semua Pengkhianat Akan Bertanggung Jawab!

MOSKOW - Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Kremlin, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, keberadaan Rusia sedang terancam. Namun, ia memastikan semua orang yang berkhianat akan bertanggung jawab.

"Kami berjuang untuk kehidupan dan keamanan rakyat kami, untuk kedaulatan dan kemerdekaan kami, untuk hak tetap menjadi Rusia, sebuah negara dengan sejarah seribu tahun," katannya melansir Reuters, Sabtu (24/6/2023).

"Semua orang yang dengan sengaja melangkah di jalan pengkhianatan, yang mempersiapkan pemberontakan bersenjata, yang mengambil jalan pemerasan dan metode teroris, akan menderita hukuman yang tak terelakkan, akan bertanggung jawab baik kepada hukum maupun rakyat kita," imbuhnya.

Putin kemudian menandatangani undang-undang yang memperketat aturan untuk melanggar darurat militer di tempat-tempat yang memberlakukannya, sebagaimana dikutip dari kantor berita RIA.

Pejuang tentara bayaran Rusia yang memberontak meluncur ke arah Moskow pada Sabtu 24 Juni 2023 setelah merebut kota selatan semalam. Meski, militer Rusia menembaki mereka dari udara tetapi tampaknya tidak mampu memperlambat gerak kilat mereka.

Para pejuang tentara swasta Wagner yang dijalankan oleh mantan sekutu Putin, Yevgeny Prigozhin sudah hampir mencapai Ibu Kota, setelah merebut kota Rostov dan memulai perjalanan sejauh 1.100 km (680 mil) ke Moskow.

Reuters melihat pengangkut pasukan dan sebuah truk bak datar yang membawa tank melaju melewati kota Voronezh lebih dari setengah jalan ke Moskow, di mana sebuah helikopter menembaki mereka. Tetapi tidak ada laporan tentang pemberontak yang menemui perlawanan berarti di jalan raya.

(Arief Setyadi )