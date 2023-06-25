Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Akan Serahkan Diri, Bos Wagner Sebut Putin Buat Kesalahan Besar Bicara Pengkhianatan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |02:00 WIB
Tak Akan Serahkan Diri, Bos Wagner Sebut Putin Buat Kesalahan Besar Bicara Pengkhianatan
Pemimpin tentara bayaran swasta Grup Wagner Yevgeny Prigozhin (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSCOW - Pemimpin tentara bayaran Grup Wagner Yevgeny Prigozhin mengatakan, dia dan orang-orangnya tidak berniat menyerahkan diri. 

"Presiden (Vladimir Putin) membuat kesalahan besar ketika berbicara tentang pengkhianatan. Kami adalah patriot tanah air kami, kami berjuang dan berjuang untuk itu," kata Prigozhin dalam pesan audio dikutip Reuters, Sabtu (24/6/2023).

"Kami tidak ingin negara terus hidup dalam korupsi, penipuan dan birokrasi."

Prigozhin, yang tentara pribadinya melakukan pertempuran paling berdarah di Ukraina bahkan ketika dia berseteru selama berbulan-bulan dengan petinggi, mengatakan, telah merebut markas Distrik Militer Selatan Rusia di Rostov tanpa melepaskan tembakan.

Di Rostov, yang berfungsi sebagai pusat logistik belakang utama untuk seluruh pasukan invasi Rusia, penduduk berseliweran dengan tenang, merekam dengan ponsel saat pejuang Wagner dengan kendaraan lapis baja dan tank tempur mengambil posisi.

Satu tangki terjepit di antara bangunan plesteran dengan poster yang mengiklankan sirkus. Yang lain memiliki "Siberia" yang dipulas dengan cat merah di bagian depan, sebuah pernyataan yang jelas tentang niat untuk menyapu luasnya Rusia.

"Apakah akan ada perang saudara?" seorang wanita di Rostov bertanya kepada tentara bayaran yang mengambil alih kota. "Tidak, semuanya akan baik-baik saja," jawab seorang pejuang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement