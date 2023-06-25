Tak Akan Serahkan Diri, Bos Wagner Sebut Putin Buat Kesalahan Besar Bicara Pengkhianatan

MOSCOW - Pemimpin tentara bayaran Grup Wagner Yevgeny Prigozhin mengatakan, dia dan orang-orangnya tidak berniat menyerahkan diri.

"Presiden (Vladimir Putin) membuat kesalahan besar ketika berbicara tentang pengkhianatan. Kami adalah patriot tanah air kami, kami berjuang dan berjuang untuk itu," kata Prigozhin dalam pesan audio dikutip Reuters, Sabtu (24/6/2023).

"Kami tidak ingin negara terus hidup dalam korupsi, penipuan dan birokrasi."

Prigozhin, yang tentara pribadinya melakukan pertempuran paling berdarah di Ukraina bahkan ketika dia berseteru selama berbulan-bulan dengan petinggi, mengatakan, telah merebut markas Distrik Militer Selatan Rusia di Rostov tanpa melepaskan tembakan.

Di Rostov, yang berfungsi sebagai pusat logistik belakang utama untuk seluruh pasukan invasi Rusia, penduduk berseliweran dengan tenang, merekam dengan ponsel saat pejuang Wagner dengan kendaraan lapis baja dan tank tempur mengambil posisi.

Satu tangki terjepit di antara bangunan plesteran dengan poster yang mengiklankan sirkus. Yang lain memiliki "Siberia" yang dipulas dengan cat merah di bagian depan, sebuah pernyataan yang jelas tentang niat untuk menyapu luasnya Rusia.

"Apakah akan ada perang saudara?" seorang wanita di Rostov bertanya kepada tentara bayaran yang mengambil alih kota. "Tidak, semuanya akan baik-baik saja," jawab seorang pejuang.