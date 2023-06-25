Kudeta Rusia, Putin Berisiko Kehilangan Kekuasaan dalam 24 Jam

MOSCOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menghadapi ancaman paling serius untuk mempertahankan kekuasaannya selama 23 tahun dia menjalankan negara nuklir. Sungguh mengejutkan melihat lapisan kontrol total yang telah dia pertahankan selama ini, dengan nilai jual tertinggi dari otokrasinya runtuh dalam semalam.

Melansir CNN, hal tersebut tidak dapat dihindari, karena salah urus perang hanya berarti sistem yang tertutup secara homogen dan kebal terhadap kritik karena Kremlin dapat bertahan dari kesialan yang mengerikan. Dan tidak mungkin karena pengkritik Putin menghilang begitu saja, atau jatuh dari jendela, atau diracuni dengan kejam.

Namun, sekarang tentara terbesar kelima di dunia sedang menghadapi akhir pekan di mana pembunuhan saudara, penyerahan senjata mereka ke sesama prajurit adalah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan elit Moskow dari kehancuran.

Begitu terbiasanya memandang Putin sebagai ahli taktik, sehingga salvo pembukaan dari ketidaktaatan kepala suku Wagner Yevgeny Prigozhin kadang-kadang dinilai sebagai tipuan—sebuah tawaran oleh Putin untuk membuat para jenderalnya gelisah dengan antek setia sebagai pengkritik mereka yang blak-blakan.

Tapi apa yang dilihat hari ini, dengan Putin dipaksa untuk mengakui bahwa Rostov-on-Don, pusat militer utamanya, berada di luar kendalinya membayar gagasan bahwa ini dikelola oleh Kremlin.

Namun, kemungkinan unit Wagner telah merencanakan beberapa hal ini untuk sementara waktu. Pembenaran untuk pemberontakan ini tampak mendesak dan spontan, serangan udara yang nyata di kamp Wagner di hutan, yang ditolak oleh Kementerian Pertahanan Rusia muncul beberapa jam setelah pembedahan yang luar biasa dari alasan di balik perang oleh Prigozhin.

Sebagian mengatakan, kebenaran tentang awal bencana perang, bahwa Rusia tidak berada di bawah ancaman serangan NATO, dan Rusia tidak dianiaya.