Kremlin Bantah Putin Kabur dari Moskow di Tengah Upaya Kudeta

MOSKOW - Kremlin membantah Vladimir Putin telah melarikan diri dari Moskow dengan pesawat setelah mengklaim Rusia 'menghadapi pengkhianatan' dari anggota kelompok Wagner yang memberontak.

Salah satu dari beberapa pesawat yang digunakan presiden Rusia untuk kunjungan resmi lepas landas dari Moskow pada pukul 14.15 waktu setempat, menurut Flight Radar, yang melacak pesawat secara real-time.

Kurang dari setengah jam kemudian, radar menghilang sekitar 150 kilometer dari kediaman resmi Putin.

"Putin sedang bekerja di Kremlin," kata juru bicaranya Dmitry Peskov kepada kantor berita negara Rusia, Tass, ketika ditanya tentang laporan dia bepergian ke barat laut, kemungkinan St Petersburg dikutip dari Independent.co.uk, Minggu (25/6/2023).

Data FlightRadar melaporkan bahwa pada pukul 15.06 pesawat menghilang dari radar di dekat wilayah Tver.

Beberapa jet bisnis lainnya juga telah meninggalkan ibu kota dan malah menuju ke St Petersburg, menurut laporan.

Wakil perdana menteri Denis Manturov, meninggalkan Rusia ke Turki pada hari Sabtu, menurut beberapa laporan.