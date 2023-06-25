Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kremlin Bantah Putin Kabur dari Moskow di Tengah Upaya Kudeta

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |04:30 WIB
Kremlin Bantah Putin Kabur dari Moskow di Tengah Upaya Kudeta
Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Kremlin membantah Vladimir Putin telah melarikan diri dari Moskow dengan pesawat setelah mengklaim Rusia 'menghadapi pengkhianatan' dari anggota kelompok Wagner yang memberontak.

Salah satu dari beberapa pesawat yang digunakan presiden Rusia untuk kunjungan resmi lepas landas dari Moskow pada pukul 14.15 waktu setempat, menurut Flight Radar, yang melacak pesawat secara real-time.

Kurang dari setengah jam kemudian, radar menghilang sekitar 150 kilometer dari kediaman resmi Putin.

"Putin sedang bekerja di Kremlin," kata juru bicaranya Dmitry Peskov kepada kantor berita negara Rusia, Tass, ketika ditanya tentang laporan dia bepergian ke barat laut, kemungkinan St Petersburg dikutip dari Independent.co.uk, Minggu (25/6/2023).

Data FlightRadar melaporkan bahwa pada pukul 15.06 pesawat menghilang dari radar di dekat wilayah Tver.

Beberapa jet bisnis lainnya juga telah meninggalkan ibu kota dan malah menuju ke St Petersburg, menurut laporan.

Wakil perdana menteri Denis Manturov, meninggalkan Rusia ke Turki pada hari Sabtu, menurut beberapa laporan.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement