Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kudeta di Rusia, Berikut Rentetan Reaksi Para Pemimpin Asing Termasuk Zelenskiy

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |05:30 WIB
Kudeta di Rusia, Berikut Rentetan Reaksi Para Pemimpin Asing Termasuk Zelenskiy
Kudeta Rusia (Foto: Reuters)
A
A
A

BERBAGAI reaksi dilontarkan pemerintah asing terhadap berita dari Rusia, di mana Presiden Vladimir Putin berjanji pada Sabtu 24 Juni 2023 menghancurkan apa yang disebutnya pemberontakan bersenjata.

Setelah kepala pemberontak tentara bayaran Yevgeny Prigozhin mengatakan, dia telah menguasai sebuah kota selatan dan kemudian meluncur ke Moskow.

Berikut reaksi asing melansir Reuters:

1. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy

"Siapa pun yang memilih jalan kejahatan menghancurkan dirinya sendiri,"

“Untuk waktu yang lama, Rusia menggunakan propaganda untuk menutupi kelemahan dan kebodohan pemerintahnya. Dan sekarang ada begitu banyak kekacauan sehingga tidak ada kebohongan yang bisa menyembunyikannya,"

"Kelemahan Rusia sudah jelas. Kelemahan skala penuh. Dan semakin lama Rusia mempertahankan pasukan dan tentara bayarannya di tanah kami, semakin banyak kekacauan, rasa sakit, dan masalah yang akan dialaminya sendiri nanti."

2. Sekretaris Negara AS Antony Blinken

"Amerika Serikat akan tetap berkoordinasi erat dengan Sekutu dan mitra karena situasinya terus berkembang," tulis Blinken di Twitter.

Blinken mengatakan, dia berbicara dengan menteri luar negeri G7 dan perwakilan tinggi UE untuk urusan luar negeri.

3. Kementerian Luar Negeri Jerman

"Menteri Luar Negeri Baerbock baru saja membahas situasi dengan para menteri luar negeri G7," kata seorang juru bicara kementerian, menambahkan bahwa tim krisis pemerintah Jerman juga bertemu.

4. Kantor Presiden Turki Tayyip Erdogan

Kantor Erdogan mengatakan, presiden berbicara melalui telepon pada Sabtu dengan Putin dan "menggarisbawahi pentingnya bertindak dengan akal sehat".

"Dalam percakapan, ditekankan bahwa tidak ada yang boleh mengeksploitasi situasi di Rusia. Presiden Erdogan menyatakan bahwa kami, sebagai Turki, siap melakukan bagian kami untuk menyelesaikan apa yang terjadi dengan damai dan tenang sesegera mungkin."

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement