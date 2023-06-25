Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Situasi Genting, Rusia Umumkan Rezim Operasi Antiteroris di Moskow

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |06:11 WIB
Situasi Genting, Rusia Umumkan Rezim Operasi Antiteroris di Moskow
Situasi di Rusia (Foto: AFP)
A
A
A

RUSIA mendeklarasikan "rezim operasi antiteroris" di Moskow dan wilayah sekitarnya pada Sabtu 24 Juni 2023. Langkah itu diambil menyusul ancaman kepala kelompok tentara bayaran Wagner yang bersumpah untuk menggulingkan kepemimpinan militer Rusia.

Wagner juga mengklaim telah memegang kendali atas markas militer utama di selatan.

"Dengan tujuan mencegah kemungkinan tindakan teroris di kota Moskow dan wilayah Moskow, rezim operasi antiteror diluncurkan," kata komite antiteroris nasional Rusia dalam sebuah pernyataan yang dikutip badan-badan Rusia dikutip dari VoAIndonesia.

Deklarasi itu diumumkan ketika pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin mengaku berada di dalam markas tentara di selatan kota Rostov-on-Don dan mengendalikan situs-situs militer di sana.

Rusia juga mengumumkan peluncuran operasi antiteroris di wilayah Voronezh selatan, di mana beberapa laporan mengatakan tentara bayaran Wagner sedang menuju ke wilayah itu.

Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin menyebut tindakan tersebut "bertujuan untuk memperkuat keamanan".

Halaman:
1 2
      
